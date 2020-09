Romanian Design Week şi Qreator by IQOS prezintă Design Flags

Cele şapte expoziţii sunt realizate alături de ambasade sau instituţii culturale din Cehia, Danemarca, Portugalia, Spania, Ţările de Jos şi Ungaria.

Expoziţiile din categoria Design Flags sunt găzduite de Qreator by IQOS, un punct de întâlnire important pentru comunitatea creativă din Bucureşti, #HomeofCreativity, în adevăratul sens al cuvântului, care devine cu această ocazie spaţiu partener al Romanian Design Week 2020. Expoziţiile vor fi deschise publicului larg în perioada 13-20 septembrie, între orele 10:00 şi 20:00, în clădirea din Bulevardul Aviatorilor nr. 8A.

Astfel, la Qreator by IQOS, vizitatorii vor putea admira postere stradale din Madrid care explorează istoria oraşului, afişe ale Asociaţiei Designerilor Grafici Maghiari, dar şi Expoziţia Institutului de Design din cadrul Universităţii de Arte şi Design (MOME) din Budapesta. La acestea se adaugă Future Food Formula, instalaţia interactivă creată de Chloé Rutzerveld, food designer, care deschide o fereastră spre agricultura viitorului, expoziţii de design de produs precum Made in CZ/Found in RO, care include obiecte fabricate în Cehoslovacia şi atât de prezente în viaţa cotidiană românească înainte de Revoluţie, sau Portugal Normal, o colecţie de obiecte care au potenţialul de a contura o estetică specifică culturii portugheze şi care au intrat deja în memoria colectivă portugheză.

Lista este completată de Matters – Rethinking Materials, o expoziţie care investighează modul în care utilizarea materialelor neconvenţionale deschide o discuţie despre sustenabilitate în design, expoziţie dezvoltată de CHART şi Designmuseum Danmark şi curatoriată de Line Ulrika Christiansen şi Pernille Stockmarr din partea Designmuseum Danmark.

Anul acesta, Romanian Design Week şi Qreator by IQOS îşi propun să investigheze procesele şi contextele care generează SCHIMBARE, să chestioneze rolul designului într-o economie circulară, să prezinte proiecte, materiale şi procese inovatoare, precum şi cele mai relevante exemple de design experimental, conceptual şi incluziv. Totodată, prin prisma acestui parteneriat, Philip Morris România, de care aparţin IQOS şi Qreator by IQOS, doreşte să îşi arate sprijinul continuu pentru comunitatea artistică din România, mai ales în contextul actual.

Accesul pentru vizitarea expoziţiilor de la Qreator by IQOS este gratuit şi dedicat exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Evenimentul va fi organizat ţinând cont de toate regulile şi recomandările valabile la momentul respectiv cu privire la distanţarea socială.