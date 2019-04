Rolul probioticelor şi cum pot ajuta acestea în detoxifierea de primăvară

O componentă importantă a digestiei corecte o reprezintă păstrarea unui intestin sănătos, specialiştii susţinând că una din căile la îndemână pentru a face acest lucru fiind consumul periodic de probiotice. Corpul uman găzduieşte trilioane de bacterii, iar cele mai multe se găsesc la nivelul intestinelor. Probioticele susţin sistemul imunitar, protejează mucoasa intestinală şi ajută la asimilarea substanţelor nutritive în cura de detoxifiere.

Una dintre cele mai importante misiuni ale probioticelor este de a proteja colonul de infecţii care duc la boli grave. În cazul detoxifierii de primăvară, acestea acţionează asupra florei intestinale şi stimulează procesul de detoxifiere. Mai mult, acestea elimină bateriile nocive în timpul detoxifierii.



Surse de probiotice:

· Mierea de albine

· Ceaiul Kombucha

· Otetul din mere

· Branza de vaci fermentată

· Kefir

· Iaurturile

· Muraturi

· Măslinele în saramură

Pentru o curăţare efcientă a rezidurilor din organism, specialiştii recomandă excluderea alcoolulului, a cofeinei şi a zahărului prelucrat. O alimentaţie bogată în zahăr şi grăsimi influentează negativ bacteriile intestinale, permitand unor specii dăunatoare să se dezvolte. Bacteriile nocive pot, de asemenea, să absoarba mai multe calorii decat in cazul persoanelor cu o flora intestinala echilibrata. In plus, mancarurile tratate cu pesticide pot produce efecte negative asupra florei.

