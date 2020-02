Rapunzel există în realitate şi trăieşte în Rusia. Motivul pentru care tânăra nu s-a mai tuns de 15 ani

View this post on Instagram

Стабильно несколько раз в месяц у меня хотят купить волосы. Лайк, чтобы волосы роли быстрее ⠀ Предлагают разную стоимость: от 10.000₽ до 1.000.000$(в сторис выкладывала предложение). В таких ситуациях чувствую себя суррогатной матерью. Ты выращиваешь свои любимые волосы, ухаживаешь за ними, кормишь их разными симуляторами,они отрастают, а потом приходит тётя, забирает и носит их сама😂 я вложила в них очень много сил, нервов, ведь я боролась с длительным периодом выпадения волос. ⠀ С одной стороны это лёгкие деньги, волосы не зубы - отрастут, а с другой стороны мне неприятно чувство, что кто-то будет носить мою копну, я ревную. Для меня это вопрос принципа. ⠀ Представьте, что вы отращивали свои волосы достаточно длительное время, лет так 10, а потом их нужно отстричь и начать весь путь заново. Согласились бы? - Все права на фото принадлежат мне. Использование данного фото в рекламных целях каких-либо товаров или услуг без моего согласия нарушает статью 152 ГК РФ