Premieră la Miss Anglia: probă cu poze în care concurentele sunt nemachiate. Cum arată tinerele naturale FOTO

Organizatorii concursului Miss Anglia au venit cu o idee inedită în istoria concursului pentru a susţine frumuseţea naturală. Au lansat pentru prima dată în istoria competiţiei o probă fără machiaj, scrie Daily Mail

Ca o iniţiativă nouă pentru 2019, concurentele au fost provocate să trimită selfie-uri cu ele nemachiate, fără filtre sau editări.

Decizia de a adăuga o nouă rundă specială a venit după ce organizatorii au fost surprinşi să vadă fete tinere care apelează din ce în ce mai mult la injectări. Câştigătoarea probei denumite „Bare Face Top Model“ va merge în topul celor 20 de finaliste Miss Anglia 2019.

„Mai mult de 20.000 de femei tinere au venit la Miss Anglia în acest an şi este foarte important pentru noi să promovăm frumuseţea. Am fost şocaţi să vedem concurente tinere, de 19 ani, care au recurs la tratamente de umplere a buzelor şi chiar la botox. În plus, atât de multe se prezintă cu un strat gros de machiaj, strident, care acoperă frumuseţea lor naturală“, a povestit Angie Beasley, director Miss Anglia.

„Le transmitem fetelor că nu au nevoie de intervenţii, gene false şi sprâncene tatuate pentru a intra în concurs, dar asta arată pur şi simplu ce efecte dăunătoare pot avea fotografiile editate din social media, asupra stimei de sine şi a sănătăţii mintale a femeilor tinere. Diferenţa dintre ceea ce văd femeile pe social media şi în televiziune şi realitate se pierde, motiv pentru care am decis să lansăm această rundă pentru prima dată în istoria concursului - pentru a aborda această problemă serioasă“, a mai spus Angie Beasley, care a adăugat că speră ca această probă să încurajeze concurentele să poarte mai puţin machiaj.

Ea a mai spus: „Dacă vă uitaţi la fostele noastre câştigătoare Miss Anglia, cele mai multe au frumuseţe naturală, comparativ cu multe dintre celebrităţi, ceea ce oferă un model mult mai pozitiv pentru femeile tinere“.

Actuala Miss Anglia, Alisha Cowie, de la Newcastle, postează deseori fotografii fără machiaj în mediul online. Alisha a spus: „În ceea ce priveşte reţelele sociale, avem influenceri şi modele care au stabilit un standard lipsit de realism care cred că se reflectă în problemele de sănătate mintală. Apoi dorim să portretizăm un aspect perfect este atât de dificil şi lipsit de realism“.

Finala Miss Anglia va avea loc în Newcastle între 31 iulie şi 1 august, câştigătoarea obţinând o vacanţă de lux în Mauritius şi un loc la Miss World, care are un premiu de 100.000 de dolari.

