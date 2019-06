Povestea tinerei care pozează goală în jurul lumii: fotografiile nud i-au adus zeci de mii de fani FOTO

Svetlana Reus, o tânără nudist din Rusia, este o bloggeriţă pasionată de călătorii, cunoscută pentru fotografiile în care pozează goală, scrie Metro.co.uk

Svetlana a devenit celebră pe reţelele sociale după ce a publicat fotografii nud din vacanţele sale în jurul lumii.

Tânăra este căsătorită de cinci ani cu un bărbat care o fotografiază fără haine. Cei doi au avut nunta oficială în Las Vegas, în ianuarie 2015, însă apoi au mai avut câte o ceremonie în fiecare an, în locaţii diferite.

În 2016, ei şi-au legat destinul în cadrul unei ceremonii budiste în Thailanda, în 2017 au avut o nuntă arabă în deşertul Emiratelor Arabe Unite, iar în 2018 au mai avut o căsătorie în Peru. În acest an, cuplul s-a recăsătorit în Hong Kong.

















Această modalitate de a-şi prezenta călătoriile contribuie la construirea unei prezenţe controversate pe Instagram, care i-a adus până în prezent mai mult de 20.000 de fani.

„Natura mă inspiră să pozez goală. Mi-ar plăcea să dezvălui frumuseţea unirii cu natura“, spune ea.

„Selectez cu atenţie imaginile pentru a arăta artistic, dar nu vulgar. Călătoria a devenit dependenţa mea în 2010 când am avut prima vacanţă. Am încercat să călătoresc cât mai mult posibil, reducând alte cheltuieli precum cinema, restaurante, haine noi etc. Mi-am cunoscut soţul în 2014 şi am început să călătorim împreună, explorând lumea şi împărtăşindu-ne emoţiile. Nu-mi pot imagina viaţa fără asta acum“.

Tânăra susţine că îi place să pozeze nud în diverse locaţii, dar spune că cea mai frumoasă experienţă a fost în Islanda: „Am fost dezbrăcată în câmpurile de lupin fără margini, cu o privelişte uluitoare asupra munţilor, apoi în faţa cascadei secrete, înconjurată de culoarea verde incredibilă. Puteţi găsi cu uşurinţă un loc frumos ascuns acolo“.

Fotografiile ei adună mii de aprecieri şi comentarii din partea fanilor, aceştia admirând-o pentru curajul de a renunţa la haine pe reţelele sociale.

FOTO Instagram FOTO Instagram

