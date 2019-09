Povestea din spatele unei imagini sfâşietoare care a făcut înconjurul lumii

O mamă din Texas a publicat în mediul online o imagine sfâşietoare, care descrie situaţia în care se află băieţelul ei, bolnav de cancer.

În fotografia postată de Kaitlin Burge, băieţelul ei în vârstă de patru ani, Beckett, este aplecat asupra toaletei, în timp ce sora lui de cinci ani, Aubrey, stă lângă el, îl încurajează şi îl mângâie pe spate. Beckett a fost diagnosticat cu leucemie în urmă cu un an, scrie CNN.

La acea vreme, băiaţelul nu împlinise încă doi ani, iar de atunci a îndurat mai multe şedinţe de chimioterapie şi transfuzii de sânge. În tot acest timp, sora lui mai mare cu doar 15 luni, Aubrey, i-a fost alături.

„Vomitatul dintre sesiunile de joacă. Trezitul pentru a vomita. Statul lângă fratele ei şi mângaierea lui pe spate atunci când se simte rău. Asta înseamnă cancerul în copilărie“, a scris mama celor doi alături de fotografii.

Burge a mărturisit că a făcut pozele în ianuarie, dar acestea reprezintă „o zi obişnuită“ din viaţa copilului ei. Atunci, fetiţa a văzut că frăţiorul ei se simţea rău şi a fugit imediat în baie, să-l ajute. Aubrey s-a spălat pe mâini, s-a dus lângă Beckett şi a început să îl mângâie pe spate şi să-l încurajeze, spunându-i că va trece şi că totul va fi bine. Ulterior, l-a şters pe faţă, l-a spălat pe mâini şi l-a dus, în braţe, pe canapea, iar apoi a întrebat-o pe mamă: „Mami, ce are frăţiorul meu? O să se facă bine?“.





„Nu ştie că frăţiorul ei e pe moarte, doar că trebuie să aibă grijă de el atunci când îi este rău“, spune mama.



„Nu ştia ce se întâmplă, dar ştia, din propria experienţă, că atunci când îi era rău, cineva venea să stea cu ea şi să o încurajeze. I-a curăţat faţa, l-a ajutat să se spele pe mâini şi apoi m-a rugat dacă poate să mă ajute să facem curat în baie. I-am spus că nu e cazul, că nu este responsabilitatea ei“, a mai scris Kaitlin Burge.

Imaginile, spune femeia, arată realitatea cruntă din viaţa unui copil bolnav de cancer, tot ce implică această boală şi impactul pe care îl are asupra membrilor familiei, iar prin publicarea lor a vrut să ilustreze cât de importantă este familia în perioadele dificile ale vieţii.

„Suntem cu toţii obosiţi. Pierzi foarte mulţi prieteni. Nu îţi vine să ieşi şi îţi trăieşti viaţa în funcţie de această prioritate“, a mai scris femeia.

Kaitlin Burge a vorbit şi despre legătura specială care s-a creat între cei doi copii: „Aubrey spune că Beckett este prietenul ei cel mai bun. Are grijă ca orice obiect ce vine în contact cu Beckett să fie curat. Când îi văd împreună, inima mi se umple de fericire şi tristeţe, simultan. Nu ştiu dacă are vreo logică ce spun...Au o relaţie cu totul specială. Ea are mereu grijă de el“.

FOTO Facebook

„Un copil de patru-cinci ani ar trebui să vrea să iasă să se joace cu prietenii. Aubrey este pasionată de gimnastică, dar a trebuit să-i întrerupem antrenamentele, din lipsa banilor. Fata mea ar trebui să fie în sala de sport, făcând ceea ce îi place, dar ea este aici, mereu aici, mereu ajutându-şi fratele bolnav. O încurajăm să iasă, să se joace cu alţi copii. Nici nu vrea să audă. Este nedespărţită de el“, a mai povestit mama celor doi.

Becket ar urma să încheie tratamentul în august 2021, după mai mult de trei ani. Asta înseamnă cât o eternitate pentru familia ei, a mai mărturisit Burge.

