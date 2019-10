Povestea sopranei care a ajuns pe străzi şi fascinează cu vocea sa la metrou: un video cu femeia a devenit viral în toată lumea

O femeie fără adăpost din Los Angeles fascinează zilnic cu vocea sa de soprană mii de americani la metrou.

O înregistrare video în care soprana interpretează o bucată din aria „O mio bambino caro“, de Giacomo Puccini, realizată de un poliţist care călătorea cu metroul, face acum înconjurul lumii după ce bărbatul a distribuit-o în mediul online, scrie ABC

„Ştii de ce o fac (cânt- n.r.) în staţia de metrou? Pentru că sună atât de grozav“, spune ea.

Mai mult, internauţii care au aflat povestea ei din postarea de pe contul de social media al Poliţiei din Los Angeles au donat mii de dolari în speranţa că o vor ajută să îşi cumpere o casă.

„Patru milioane de oameni cer o casă în LA. Patru milioane de poveşti, patru milioane de voci... Uneori trebuie doar să te opreşti şi să asculţi una din ele, să auzi ceva frumos“, este descrierea clipului video postat de Poliţie.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019

„Sunt atât de recunoscătoare celor care vor să mă ajute să părăsesc strada, să am casa mea şi instrumentul meu muzical“, a spus muziciana fără adăpost.

Este vorba despre Emily Zamourka, o rusoaică în vârstă de 52 de ani, care la 24 de ani a emigrat în America. Ea a fost profesoară de pian şi de vioară, dar o boală grea a făcut-o să-şi cheltuie toţi banii şi ulterior a lucrat în mai multe locuri simultan pentru a se întreţine. A cântat la vioară pe străzi înainte ca instrumentul în valoare de 10 mii de dolari să îi fie furat în urmă cu trei ani.

„Acela a fost momentul în care am devenit un om al străzii. Când nu am mai putut să îmi plătesc facturile şi nu am mai putut să îmi plătesc chiria“, a povestit Emily.

La scurt timp, Zamourka a fost dată afară din casă şi a devenit om al străzii, iar ulterior a început să cânte pentru a câştiga nişte bani.

„Dormeam afară, pe unde apucam. Şi să dormi afară e periculos. Dar Dumnezeu m-a salvat. Acum dorm pe un carton, de cele mai multe ori în parcări. Dorm pe unde apuc. Sunt mulţi cărora le pare rău de mine, dar nu vreau să fiu o povară pentru nimeni“, a mai mărturisit femeia.

Internauţii au îndemnat autorităţile să îi găsească femeii un loc de muncă, mulţi dintre ei spunând că ar vrea să se ducă la un spectacol de operă în care să cânte Emily Zamourka.