Povestea poliţistului care trăieşte de 10 ani cu un glonţ în creier, după ce a fost împuşcat în timpul unei intervenţii

Medicii i-au acordat lui Vladimir Krutov, 36 de ani, o şansă la un milion să supravieţuiască.

Scanările creierului său arată rămăşiţele glonţului rămas în vârful capului, după ce chirurgii au refuzat să-l elimine din cauza unui risc aproape sigur de deces în timpul operaţiei.

Poliţistul rus a suferit 20 de lovituri, înainte să fie împuşcat cu revolver Nagan de calibru 7,62.

„A fost o lovitură, am auzit o împuşcătură şi ceva foarte fierbinte mi-a lovit capul. După cinci secunde nu am ami ştiut nimic”, îşi aminteşte bărbatul.

„Mi s-a dat o şansă la un milion. Nu se poate supravieţui când un glonţ îţi trece prin creier. Când eram în comă, am avut insuficienţă cardiacă şi am fost în moarte clinică”, a povestit el.

În urma accidentului, bărbatul a pierdut mai mult de jumătate din sânge, maxilarul i s-a rupt în patru locuri şi a avut nasul spart.

„Am crezut că sunt pe cealaltă lume. Am fost complet paralizat, doar degetele de la mâna stângă funcţionau. Medicii erau şocaţi. Când mă duc să iau pe cineva de la aeroport şi trec prin poarta de securitate am mereu probleme, dar le zic că am un glonţ în creier”, a mai zis el.

Colegul poliţistului, în vârstă de 26 de ani, a fost ucis în timpul operaţiunii, după ce după ce au intervenit pentru a opri o bandă de hoţi.