Povestea gemenilor care s-au născut în ani diferiţi

Soţii Dawn Gillam şi Jason Tello, din Pendleton, Indiana, s-au bucurat de trecerea în anul 2020 într-un mod cu totul inedit, devenind părinţi de gemeni. Deşi Joslyn şi Jaxon trebuiau să se nască în februarie, femeia a ajuns la spital în noaptea de Anul Nou şi l-a născut pe unul dintre fii săi înainte ca ceasul să arate ora 12.00, iar pe al doilea după miezul nopţii, potrivit CNN.

Joslyn s-a născut la ora 23.37, în ajunul Anului Nou, iar la exact 30 de minute mai târziu s-a născut şi fratele său, Jaxon, moment în care Indiana se afla deja în 2020. Astfel, cei doi gemeni au date de naştere diferite, dar şi ani de naştere diferiţi.

„A fost o adevărată surpriză pentru noi ca gemenii să aibă zile de naştere şi ani diferiţi“, au declarat părinţii.

These Indiana twins were born just 30 minutes apart but in different decades https://t.co/SIJxoAxySP pic.twitter.com/D4er35yTuI