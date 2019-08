Povestea unei femei care credea că suferă de pietre la rinichi, dar era însărcinata cu tripleţi

Dannette şi Austin Giltz sunt împreună de 12 ani şi, după ce au avut doi copii, au crezut că familia lor va rămâne pentru totdeauna formată din patru membri. După episoade repetate de dureri, femeia a mers la medic convinsă fiind că are litiază renală (pietre la rinichi).

„Începusem să am dureri. M-am gândit că am pietre la rinichi, pentru că am mai avut problema asta. Cu aşa o durere, nu făceam decât să stau în pat şi să plâng. Mă durea şi dacă respiram. M-am dus la medic, gândindu-mă că mă vor opera pentru asta, dar am ajuns să mi se facă o cezariană“, a povestit femeia pentru KOTA-TV.

„După ce a analizat proba de urină, medicul mi-a spus că sunt însărcinată. Au adus un monitor cardiac portabil şi au făcut o ecografie şi mi-au spus că este posibil să am gemeni. În circa două ore mi-au confirmat că sunt gemeni, pentru că au identificat bătăile a două inimi“, a mai povestit ea.

Când m-au băgat în sala de operaţii, al treilea bebeluş i-a luat prin surprindere chiar şi pe medici. În timpul naşterii, medicul obstetrician a spus „bebeluşul A e un băiat, bebeluşul B e o fată… apoi a strigat: mai am nevoie de o păturică, mai e şi al treilea“.

„Nici nu-ţi poţi imagina că tripleţii pot fi concepuţi pe cale naturală, darămite să fii însărcinată în 34 de săptămâni şi să nu ştii“, a declarat Dannette Giltz,.

Cei trei bebeluşi încă primesc îngrijiri în spital. Au fost botezaţi Blaze, Gypsy şi Nikki.

