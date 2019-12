Povestea emoţionantă a unui tată singur care a adoptat o fetiţă cu sindrom Down respinsă de 20 de familii

Un bărbat singur a decis să adopte o micuţă cu sindromul Down, după ce alte 20 de familii au refuzat-o şi risca să rămână în continuare multă vreme în căminul de copii. Luca Trapanese, din Napoli, Italia, a adoptat-o pe Alba când aceasta avea doar 13 zile, după ce mama ei biologică a părăsit-o atunci când a aflat că s-a născut cu sindromul Down.

„Când am luat-o prima data în braţe, am simţit o bucurie incredibilă. Am simţit că ea e fiica mea imediat. Era prima oară când ţineam un bebeluş nou-născut în braţe. Înainte de acel moment, am fost mereu speriat să fac asta. Dar când am ţinut-o pe Alba în braţe prima dată am ştiut că eram pregătit să îi fiu tată“, a mărturisit Luca.

Luca îşi dorea să devină părinte, dar s-a confruntat cu sistemul de adopţie italian, care nu permitea cu uşurinţă ca un bărbat singur, homosexual, să adopte un copil.

Încă de când avea 14 ani, băratul a făcut voluntariat şi a lucrat cu persoane cu dizabilităţi, aşa că avea experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a avea grijă de Alba.

„De când eram adolescent am avut grijă de persoanele cu nevoi speciale, aşa că ştiu cum trebuie să am grijă de Alba“, a povestit Luca.

Luca a început recent să-şi spună povestea pe Instagram şi a strâns un număr de peste 130.000 de urmăritori în timp record. Fericitul tătic spune că micuţa l-a schimbat în bine şi că întreaga lui viaţă gravitează în jurul ei. „Mi-a adus multă fericire şi un sentiment de împlinire. Sunt extrem de mândru să îi fiu tată“, a mai spus Luca Trapanese, care a ţinut să explice, într-un interviu radio, că din punctul său de vedere, cazul lui şi al Albei este extrem de special deoarece „distruge stereotipuri legate de paternitate, religie şi familie“.