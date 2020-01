Povestea băieţelului supranumit „mini Picasso“: echipat cu mănuşi de box, creează tablouri vândute cu mii de euro fiecare

Cu puloverul său în dungi, zâmbetul sincer şi visul de a deveni fotbalist, Mikail Akar seamănă cu orice băiat de şapte ani, însă, acest copil-minune al expresionismului face valuri de câţiva ani pe scena artistică, relatează AFP, citată de Agerpres.

„La doar şapte ani, el şi-a făcut deja un nume în lumea artei. Există interes din Germania, Franţa şi Statele Unite ale Americii'“, a declarat bucuros pentru AFP tatăl şi agentul lui, Kerem Akar.

El a spus că a descoperit din întâmplare harul fiului său, după ce i-a oferit o pânză şi câteva pensule la a patra aniversare, de vreme ce „avea deja suficiente maşinuţe şi figurine cu care să se joace“.

„Primul tablou a fost fantastic şi am crezut că soţia mea l-a pictat. Am crezut că ar putea fi o coincidenţă, însă după al doilea şi al treilea tablou, a devenit clar că are talent“, a povestit tatăl copilului.

O lucrare din cea mai recentă colecţie a fost vândută cu 11.000 de euro, în beneficiul asociaţiei pentru copii susţinută de Manuel Neuer, portarul-vedetă al echipei germane de fotbal.

Mănuşi de box

Picturile sale în culori explozive amintesc de expresionismul abstract al americanului Jackson Pollock, care este unul dintre idolii săi, ca şi alţi doi artişti propulsaţi foarte tineri în lumina reflectoarelor: Jean-Michel Basquiat şi Michael Jackson.

Însă, copilul se mândreşte cu faptul că şi-a dezvoltat propriul stil: aplică vopsea pe pânză echipat cu... mănuşile de box ale tatălui său.

„Nu m-am aşteptat să văd un astfel de echilibru şi o asemenea armonie a compoziţiei la un copil'“, a afirmat Arina Daehnick, fotograf din Berlin, la o prezentare a lucrărilor băieţelului.

Diana Achtzig, directoarea galeriei de artă contemporană Achtzig din Berlin, s-a declarat impresionată de „imaginaţia şi variaţia“ lui Mikail Akar. „Atât timp cât are pe cineva care îl susţine şi care nu îl exploatează are un viitor luminos“, a spus ea.

La rândul său, tânărul artist pare că are alte năzuinţe. „Când voi fi mai mare vreau să devin fotbalist profesionist“, a spus el povestind apoi încântat că echipa sa şcolară a reuşit recent o victorie cu 8-0. „Pictura este destul de obositoare pentru mine. Uneori poate să dureze mult timp... mai ales cu mănuşi de box“, a recunoscut el.

Marcă de succes

Tatăl băiatului a dat asigurări că el şi soţia sa încearcă să nu facă presiuni asupra fiului lor şi să-l protejeze de această glorie bruscă: „Dacă este prea mult pentru el, vom interveni. Refuzăm multe cereri. El pictează doar când vrea - uneori o dată pe săptămână, alteori o dată pe lună“.

Tatăl recunoaşte că viaţa i s-a schimbat radical de când a descoperit talentul fiului său şi că el şi soţia sa „trăiesc pentru artă“ în prezent.

Fost vânzător şi recrutor, Kerem Akar, în vârstă de 38 de ani, are acum grijă, cu normă întreagă, de afacerile fiului său. Pentru aceasta şi-a înfiinţat propria agenţie şi a făcut din fiul său un brand de succes. Mărturie stau şepcile de baseball vândute la evenimentul din Berlin decorate cu semnătura lui Mikail. Cu peste 40.000 de fani pe Instagram, tânărul artist intenţionează să cucerească lumea. După Köln, el va expune pentru prima dată în viaţa sa în străinătate - la Paris, în primăvara acestui an.