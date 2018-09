Plantele care te ajută să dormi mai bine

Iată ce plante ar trebui să ai în dormitor pentru a te bucura de un somn odihnitor:



Lavanda este considerată o plantă-minune, care are are multe utilizări. Nu doar că are un parfum delicat, ci şi ne transmite o stare de linişte, seninătate şi reverie. Atât uleiul volatil cât şi florile uscate, sunt indicate în diferite afecţiuni maladive în funcţie de proprietăţile vindicative. Lavanda este una dintre numeroasele plante care te ajută să dormi şi, în plus, este un remediu eficient împotriva anxietăţii. Oamenii de ştiinţă au dezvăluit că inhalarea parfumului direct de la plantă are efecte sedative.



Sansevieria sau planta şarpe este utilizată în aranjamentele Feng Shui fiindcă are proprietatea de a purifica aerul şi absoarbe gazele nocive şi praful din încăpere. Este şi foarte uşor de îngrijit. Trebuie udată doar o dată pe lună şi nici nu are nevoie de multă lumină solară. Totodată, se spune că este una dintre plantele care atrag banii în casă.

Află continuarea aici!

Românul care s-a îmbogăţit. Ia 25.000 de euro pentru 1 kg din această plantă

Condimentul care protejează inima şi alungă oboseala