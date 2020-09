O româncă l-a impresionat într-atât pe Papa Francisc încât suveranul oferă fotografii cu chipul acestei

O femeie din România l-a impresionat într-atât pe Papa Pontif încât suveranul oferă fotografii cu chipul acestei

O bătrânică din Iaşi a reuşit să-l impresioneze pe Suveranul Pontif, în timpul vizitei în România de anul trecut, aceasta aflându-se în mulţime cu nepoţelul de doar câteva luni.

Cel mai nou card de rugăciune al Papei Francisc, pe care îl înmânează oamenilor pe care îi întâlneşte, prezintă imaginea unei femei din Iaşi, care-şi ţine în braţe nepotul de câteva luni, prin mulţimea de oameni veniţi să primească binecuvântarea Suveranului Pontiv , în timpul vizitei în România.

Deşi scurt, moment l-a impresionat pe Papa Francis, care a menţionat-o în discursul său la scurt timp, din piaţa din faţa Palatului Culturii.

„Vreau să vă povestesc o experienţă pe care am avut-o la intrarea în piaţă. Era o bătrână, o femeie destul de bătrână, o bunică. Şi, în braţe, avea un nepot care nu avea mai mult de 2 luni. Când am trecut, mi l-a arătat. Zâmbea şi zâmbea cu complicitate! Ca şi cum mi-ar fi spus: ”uite, acum, eu pot să visez!” Pe moment, m-am emoţionat şi nu am avut curajul să o aduc aici, în faţa voastră. De aceea vă povestesc acum. Bunicii visează când nepoţii merg înainte, iar nepoţii, când îşi trag rădăcinile din bunici!” , a spus Papa Francisc.

Potrivit presei locale, pe spatele fotografiei este citat un verset al profetului Ioel: „După aceasta, îmi voi revărsa spiritul asupra fiecărui bărbat şi fiii tăi şi fiicele tale vor deveni profeţi; bătrânii tăi vor avea vise, tinerii tăi vor avea viziuni”.