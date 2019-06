O româncă a câştigat titlul de Miss Fitness Univers. Sportiva a născut în urmă cu nouă luni FOTO

Anca Bucur, instructor de aerobic, în vârstă de 32 de ani, a câştigat pentru a şasea oară titlul de Miss Fitnes Univers, copmpetiţie desfăşurată în SUA, Miami, în weekendul 22-23 iunie.

Victoria româncei este cu atât mai lăudabilă cu cât sportiva a născut în urmă cu nouă luni.

Pe pagina personală de Facebook, Anca Bucur a mărturisit că a fost „cea mai emoţionantă şi grea provocare“ de până acum.

„A fost cea mai frumoasă, grea, interesantă, emoţionantă şi inspiraţională provocare pentru mine! Dar am reuşit! Chiar am reuşit! Acest trofeu îmi confirmă că poţi să faci orice îţi doreşti, atât timp cât există implicare, disciplină, ambiţie, multă, multă muncă şi pasiune. Am avut multe trăiri intense azi“, a fost mesajul sportivei.





Ea a concurat la categoria Fitness Pro Division – o divizie recunoscută pentru nivelul ridicat de dificultate în cadrul careia se califică doar atletele care au câştigat anterior competiţtii importante în Europa, America, Asia şi Australia. Competiţia a constat în trei probe: exerciţiul de fitness (45% din nota finală), proba costumului de baie (45% din nota finală) şi interviul (10% din nota finală).

Cine este Anca Bucur

La vârsta de trei ani, Anca începe sa ia lecţii de balet, însă visul ei era să facă parte din Centrul Naţional Olimpic de gimnastică de la Deva. Cu sprijinul mamei, la şapte ani, pleacă din oraşul ei natal şi începe să se antreneze pentru gimnastica artistică. După trei ani a simţit că o reprezintă cu adevărat gimnastica aerobică, fiind ulterior selectată pentru lotul naţional de tineret din Constanţa, unde a câştigat medalia de bronz pe echipe şi s-a clasat pe locul patru la individual, în cadrul Campionatelor Mondiale de Gimnastică Aerobică din Bulgaria.

În 2005, a fost selecţionată pentru lotul naţional de seniori din Bucuresti, dar chiar înainte de Campionatul European şi-a rupt umărul drept şi a fost nevoită să întrerupă antrenamentele pentru o perioadă lunga de timp. La sfârşitul anului 2006, a decis să se retragă şi a început să lucreze ca instructor de fitness şi aerobic, potrivit Libertatea. Printre cele mai prestigioase titluri câştigate de Anca se numără locul intâi la Miss Fitness Universe Florida USA, locul doi la Miss Fitness America World Championship Las Vegas, locul doi la la Paris Fitness Europe şi la Rome Fitness Europe şi locul întâi la Miss Fitness Universe Miami, categoria profesionişti. Anca Bucur FOTO Facebook

