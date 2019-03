O mireasă a găsit un text emoţionant pe tălpile pantofilor de nuntă. Ce mesaj i-a lăsat mama ei înainte de a muri FOTO

FOTO Lace and Love Wedding Shoes

O mireasă a fost uimită să descopere un mesaj secret, gravat pe tălpile pantofilor de nuntă, scris de mama ei înainte de a muri, relatează The Independent.

În decembrie 2016, Emma Letts, din Leicester, Regatul Unit, s-a logodit cu cel care urma să îi devină soţ, Richard Wilson. Momentul fericit din vieţile lor a fost spulberat de o veste tristă. La doar o lună mai târziu, ea a fost informată că mama ei a fost diagnosticată cu cancer la plămâni şi i s-a spus că mai are de trăit un an sau doi.

Mama tinerei a murit în 2017, înainte de a avea şansa de a o vedea pe fiica ei în drum spre altar. Totuşi, femeia a plănuit o surpriză pentru fiica sa cu ajutorul designerului care i-a creat pantofii de nuntă. Pe lângă mesajul gravat, femeia i-a plătit sandalele fără ca fiica ei să ştie.

Pe 9 martie, Emma Letts, a cărei nuntă urmează să fie în august anul acesta, a primit pantofii de nuntă. În timp ce îi inspecta, ea a observat mesajul de la mama ei.

„Mi-am dorit să ai un cadou de la mine în ziua nunţii tale. Pantofii tăi de nuntă sunt cadoul meu pentru tine. Sper să ai o zi magică. Multă, multă dragoste şi îmbrăţisări mari de la mama“, scrie în mesaj.

Emma Letts a povestit că i-a fost foarte geu să-şi organizeze nunta fără mama ei, iar mesajul de pe pantofi a fost „un şoc absolut“.

„Am început să plâng... Am fost extrem de emoţionată, îmi bătea tare inima. Nu puteam să respir, nu puteam să vorbesc“, a mărturisit ea pentru BBC.

Creatoarea pantofilor, Amanda Weise, a declarat pentru The Indepedent că mesajul gravat pe pantofi a fost un serviciu oferit de companie. Ea a spus: „Am întrebat-o pe mama ei dacă i-ar plăcea să îi transmită un mesaj pe tălpi, iar ceea ce vezi inscripţionat este exact ce mi-a trimis ea. Sunt foarte mândră că am putut fi parte din această poveste şi că am făcut ca aceşti pantofi să însemne atât de mult nu doar pentru ea, dar şi pentru oamenii din întreaga lume“.

