VIDEO O bloggeriţă din China care s-a filmat mâncând un liliac a stârnit indignare, în contextul virusului ucigaş

Filmarea datează din 2016 , dar a fost redistribuită masiv zilele acestea pe reţelele sociale, în contextul răspândirii coronavirusului. În imagini, bloggeriţa Wang Mengyun, care este şi gazda unei emisiuni despre călătorii, e încântată gustativ de un liliac gătit în Palau, un arhipelag din vestul Oceanului Pacific. Ea zâmbeşte la camera de filmat, prezintă preparatul din farfurie, după care îl înmoaie într-un sos şi muşcă o bucată din el.

Video of a woman eating bat in 2016 recently went viral on Chinese social media, causing public condemn. She later apologized for her ignorance. According to a report by China Academy of Science, the virus caused #coronavirus outbreak is very similar to virus found in bats. pic.twitter.com/unBnn832No