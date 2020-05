O adolescentă a parcurs 1.200 de km pe bicicletă pentru a-şi salva tatăl: „Am fi murit de foame“

Jyoti Kumari, o adolescent de 15 ani, din India, a impresionat o lume întreagă după ce s-a aflat că şi-a dus tatăl rănit pe bicicletă 1.200 de kilometri, până acasă, salvându-l. Drumul parcurs de cei doi a fost de la Gurugram, suburbie a capitalei Delhi, unde lucra bărbatul, până la casa lor din statul Bihar.

Tatăl ei, incapabil să meargă după un accident, şi-a câştigat viaţa conducând o ricşă. Dar lipsa de turişti care să-i solicite serviciile l-au lăsat pe bărbat şomer şi în imposibilitatea de a se întreţine.

„Tatăl meu mergea cu o ricşă în Gurugram şi făcea bani. Dar a fost rănit într-un accident, în ianuarie. M-am dus să am grijă de el şi am rămas blocată din cauza carantinei. Am rămas fără bani şi i-am spus tatălui meu că trebuie să mergem acasă. Iniţial a refuzat, pentru că nu a crezut că pot să merg cu el pe bicicletă atât de mult. Dar în final l-am convins. Oamenii ne-au dat de mâncare de-a lungul drumului. A durat şapte zile să parcurgem toată distanţa”, a declarat pentru BBC NEWS adolescenta.

„Aveam mari probleme... Proprietarul ne cerea chiria. Mă gândeam că o să câştig şi o să plătesc chiria după ce carantina se va încheia. Însă perioada a fost extinsă şi am rămas chiar şi fără bani de medicamente. Mi-a fost teamă că o să murin de foame. Apoi fiica mea mi-a spus că o să mă ducă acasă cu bicicleta. M-a surprins că ea a crezut că va putea să meargă 1.200 de kilometri... I-am spus că nu va reuşi, pentru că eu sunt greu, dar până la urmă m-a convins. Sunt foarte mândru de ea. M-a salvat. Am fi murit de foame în Gurugram.”

„A fost o călătorie dificilă, dar nu am avut de ales. Nu aveam decât un scop în minte şi acela era să ajung acasă”, a spus fata.

Impresionată de efortul adolescentei, Federaţia de ciclism din India i-a oferit posibilitatea de a deveni ciclistă profesionistă, însă Jyoti Kumari a refuzat spunând că mai întâi vrea să termine şcoala.

La sosirea lor, oficialii satului l-au plasat pe tatăl lui Kumari într-un centru de carantină, o politică pe care multe guverne de stat şi locale au aplicat-o pentru a încerca să împiedice răspândirea coronavirusului. Acum, cei doi, sunt carantinaţi acasă.