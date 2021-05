Mituri despre alimentaţia sănătoasă. Este sau nu dăunătoare carnea?

Medicul şi profesorul de epidemiologie genetică Tim Spector face lumină în complicata problemă a alimentaţiei corecte în ultima sa carte „Taci şi înghite. De ce aproape tot ce ni s-a spus despre alimentaţie este greşit“. Acesta susţine că multe dintre principiile pe care majoritatea le consideră adevăruri incontestabile, sunt, de fapt, idei datorate unor campanii iscusite de marketing sau nu sunt bazate pe studii ştiinţifice riguroase.

Iată doar 5 false mituri despre alimentaţia sănătoasă:

„Grăsimile saturate ne provoacă boli de inimă”, drept urmare, tot mai multe persoane se feresc de unt şi lactate integrale şi aleg variantele mai sărace în grăsimi sau cremele tartinabile obţinute pe cale industrială. E aceasta o alegere alimentară sănătoasă? Medicul britanic Tim Spector afirmă că este un fals mit. Însă, recunoaşte că el însuşi a căzut în capcana principiului mai sus enunţat şi vreme de 6 luni a înlocuit untul cu o cremă tartinabilă. Însă, un sondaj efectuat între medicii britanici a relevat faptul că, în proporţie de 83% aceştia optau pentru lactate integrale şi unt în loc de margarină. „Este o greşeală să demonizăm un grup principal de alimente” atrage atenţia Tim Spector, care mai susţine un adevăr cunoscut de lumea ştiinţifică medicală: „Persoana standard nu există”. Aşadar, tocmai recomandările globale de genul „evitaţi consumul de grăsimi” ar trebui privite cu suspiciune. În cantităţi moderate, acestea nu au efecte devastatoare asupra sănătăţii.

„Suplimentele cu vitamine îmbunătăţesc starea de sănătate şi previn bolile”. Fals, afirmă medicul britanic. „Din păcate, supraestimăm enorm beneficiile suplimentelor alimentare şi le subestimăm riscurile. Practic nu există niciun fel de dovezi că vreunul dintre ele ar avea vreun efect şi tot mai multe date sugerează că s‑ar putea să facă mai mult rău decât bine”. Campaniile de marketing bine puse la punct ale companiilor producătoare, superstiţiile şi miturile create de-a lungul timpului au condus la această idee. Realitatea este însă alta, pe care toţi medicii o cunosc, însă puţini o afirmă public, precum Tom Spector: o alimentaţie sănătoasă, cu multe legume şi fructe, peşte şi mici cantităţi de produse lactate şi carne, plus expunere la soare satisface în cazul a 99% din populaţie toate necesităţile organismului.

„Alimentele şi băuturile fără zahăr ne permit să slăbim fără riscuri”. În încercarea de a adopta o dietă cât mai sănătoasă şi mai puţin bogată caloric, multe persoane optează pentru băuturi fără zahăr, considerate variante acceptabile, chiar şi pentru o cură de slăbire. Din nou, fals, afirmă medicul britanic. Cu excepţia faptului că produc mai puţine carii dentare, nu există studii relevante care să confirme o astfel de idee, ba chiar din contră. Îndulcitorii sunt prezenţi nu doar în băuturi răcoritoare, ci şi în biscuiţi, pastă de dinţi, vitamine sau medicamente şi au rolul de a conferi un gust mai bun şi de a prelungi termenul de valabilitate al produselor. Studiile privind efectele benefice ale îndulcitorilor din băuturile răcoritoare sunt finanţate chiar de companiile producătoare ale acestora, spune medicul britanic. În realitate, s-a constatat că zaharina are asupra organismului un impact asemănător cu zahărul, aspartamul duce la o creştere în greutate uşoară, iar sucraloza are uşor efect benefic, însă rezultatul studiilor depinde de la o persoană la alta. Concluzia lui Timp Spector este că etichetarea produselor cu îndulcitori artificiali – exceptând stevia – ca „dietetice” sau „cu conţinut caloric redus” e înşelătoare. În plus, aceste substanţe, în general, ridică brusc nivelul glicemiei şi au efecte negative asupra florei intestinale.

„Carnea de orice fel e dăunătoare”. Să fie oare aşa? Teoria a apărut în anii 60, când colesterolul din alimente a fost considerat cauza afecţiunilor cardiace, însă teoria a fost ulterior demontată. Carnea conţine apă, proteine, grăsimi, un procent mic de carbohidraţi, fier, zinc şi vitamina B. Citând studii de ultimă oră, medicul britanic atrage atenţia: „Renunţarea la o grupă alimentară importantă precum carnea roşie fără o planificare atentă şi găsirea unor înlocuitori adecvaţi poate duce la deficienţe nutriţionale”. S-a constatat că, dacă e consumată într-o cantitate mică, aceasta reduce riscul problemelor de sănătate mintală, precum depresia şi tulburările anxioase. În ce priveşte carnea, Tim Spector precizează că modul în care e preparată şi cantitatea o pot transforma dintr-un aliment sănătos într-unul care ne afectează stare de bine.

„Veganismul este cel mai sănătos stil de alimentaţie”. În ultimii ani, veganismul şi vegetarianismul au câştigat tot mai mult teren. Industria alimentară a început să producă tot mai multe versiuni vegetale ale cărnurilor, brânzeturilor, iaurturilor şi chiar îngheţatelor. „Să fie veganismul un elixir miraculos pentru noi şi pentru planetă?” se întreabă Tim Spector. Medicul britanic citează studii de ultimă oră pentru a trage concluzia că „vegetarienii nu par să aibă un risc mai mic de deces timpuriu comparativ cu consumatorii de carne”. Vegetarianismul aduce beneficii care se resimt imediat mai ales dacă este adoptat după o dietă bogată în carbohidraţi rafinaţi, carne procesată şi dulciuri. Însă, dacă un astfel de regim nu este gândit aşa cum trebuie, există riscul carenţei de vitamina B12 şi fier, care sunt mai greu de obţinut din plante şi cereale. Iar consumul suplimentelor de vitamine şi minerale pentru a contracara aceste lipsuri nu sunt conforme cu un stil de viaţă sănătos. Echilibrul este soluţia propusă de medicul şi profesorul de epidemiologie genetică Tim Spector. Un regim semi-vegetarian, adică renunţarea la carne de câteva ori pe săptămână este o opţiune în urma căreia vor avea de câştigat şi sănătatea noastră, a tuturor şi cea a planetei.