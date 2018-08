Metode care te ajută să adormi rapid când te trezeşti în timpul nopţii

Psihologul Jennifer Caudle recomandă eliminarea gândurilor prin meditaţie atunci când întrerup somnul. „Practicaţi meditaţia şi eliminaţi gândurile stresante cu exerciţii de relaxare, cum ar fi respiraţia profundă sau relaxarea progresivă“, spune specialistul. Adesea, încercarea de a adormi ne stresează atât de mult încât devine contraproductivă, scrie bustle.com.

Specialiştii recomandă câteva metode ce pot ajuta la un somn liniştit:



Lapte îndulcit cu miere

S-ar putea să mai fi auzit că laptele cald vă poate ajuta să adormiţi mai repede. Dr. Benjamin Smarr, specializat în problemele de somn, confirmă teoria recomandând îndulcirea acestuia cu miere.



Scăderea temperaturii în dormitor

Natalie Dautovici, specialist în cadrul Fundaţiei Nationale Sleep Foundation, spune că scăderea temperaturii în dormitor poate ajuta la revenirea somnului. „Un dormitor răcoros ajută la un somn odihnitor. O scădere a temperaturii corpului este asociată cu senzaţia de somnolenţă.



Nu deschideţi telefonul când vă treziţi

Probabil că aţi auzit că folosirea telefonului, Kindle-ului sau a altor dispozitive electronice duc la lipsa somnului. Lumina albastră inhibă centrele de somn ale creierului.



Mâncaţi devreme

Indigestia te poate face să te trezeşti şi în mijlocul nopţii, aşa că dr. Dautovich sugerează să luaţi masa devreme şi aceasta să fie sănătoasă şi uşoară. „Acest lucru vă va ajuta să rămâneţi adormit în timpul nopţii şi să evitaţi trezirea nedorită din cauza indigestiei“, spune acesta.

Ascultaţi-vă corpul

Deşi majoritatea specialiştilor recomandă cel puţin opt ore de somn pe timpul nopţii, acest lucru poate varia de la o persoană la alta, spune dr. Smarr. „Opt ore este o medie a întregii populaţii. Fiecare persoană are un «cronotip», care este definit prin compararea calendarului zilei cu ora la care răsare soarele“, explică specialistul. Specialistul recomandă fiecărei persoane să-şi asculte corpul, fiind singurul care ştie cu exactitate de câte ore de somn are nevoie.



Stabiliţi-vă o rutină înaintea somnului

Mergeţi la culcare la aceeaşi oră în fiecare zi şi stabiliţi-vă o rutină sănătoasă pe timpul nopţii pentru a vă ajuta să ajungeţi la fazele profunde de restaurare a somnului. Aceste obiceiuri, cunoscute sub numele de igiena somnului, contribuie la stabilirea dezvoltării unui ritm natural circadian. Evitaţi să mâncaţi şi să lucraţi în dormitor şi trataţi-l ca pe un spaţiu sacru pentru relaxare.