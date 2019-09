Lorand Soares-Szasz: „Mentalitatea de victimă îţi fură orice şansă de succes“

Oamenii care joacă rolul de „victimă“ pot fi recunoscuţi după faptul că petrec mare parte din timp plângându-se de factorii externi din viata lor: guvernul, şeful, angajaţii, concurenţa, colegii, piaţa, vremea, criza, ţara, soarta şi poate şi soacra. Periodic găsesc motive pentru a se plânge.

Lorand Soares-Szasz susţine că „Informatia care intra in creierul nostru vizual, auditiv, olfactiv si tactil este procesat in functie de ce este in creier. Doua persoane cu mentalitatea diferita pot vedea lucruri complet diferite in aceeasi situatie“.

3 motive pentru care aceasta mentalitate de vicitima iti fura orice sansa sa ai succes in viata si in afaceri, publicate de Lorand Soares-Szasz pe blogul personal.

1. Mentalitatea de victima te blocheaza

Daca tot ce se intampla in viata ta este influentat de cei din jur (circumstante si oameni) inseamna ca tu nu poti sa faci nimic.

Nu depinde nimic de tine.

Este in afara puterilor tale sa schimbi ceva.

In consecinta, ajungi intr-o stare de blocaj.

Daca nu poti schimba nimic, de ce ai mai face orice?

Mai bine stai degeaba si astepti ca viata sa ti se intample.

Devii un spectator in filmul vietii tale.

Iar aceasta inactiune accentueaza si mai mult rezultatele negative din viata ta si intri intr-un cerc vicios care te trage, inevitabil, in jos.

Sa luam un exemplu concret.

Daca ai un loc de munca si tu crezi ca venitul tau salarial depinde in totalitate de seful tau, nu vei face nimic pentru a castiga mai mult.

Acest dezinteres te va tine in mediocritate sau mai tarziu te va duce chiar la concediere.

In schimb, daca mentalitatea este ca venitul tau depinde de cat de multa valoare aduci in firma, vei face tot ce tine de tine sa fii mai bun si sa aduci mai multa valoare.

Iar daca seful tau nu aprecieaza acest lucru, schimbi seful (adica firma in care lucrezi), pentru ca depinde de tine in totalitate sa obtii un loc de munca unde esti apreciat la adevarata valoare.

Mentalitatea de victima te face egoist

Egoist? Cum asa?

Da, egoist. Pentru ca mentalitatea de victima te face sa crezi ca totul este despre tine.

Despre ce vrei tu. Ce nu vrei tu.



Despre ce ar trebui sa faca altii pentru tine sau ce ar trebui sa inceteze sa faca.

Legile de ce nu sunt facute sa te ajute pe tine? Politicienii de ce nu isi petrec cele 8 ore muncind pentru tine?

Concurenta de ce nu se lupta corect cu tine?

Angajatii de ce nu vin cu placere sa lucreze in firma ta?

Patronul de ce nu e mai dragut cu tine?

Colegii de ce nu te lasa in pace (pe tine)?

Totul este despre tine!

Aceasta egocentricitate te face sa te uiti doar la tine si sa pierzi toate oportunitatile frumoase care apar in viata ta.

In loc sa vezi fiecare provocare ca o oportunitate pentru crestere, te plangi cat de grea e viata (ta).

Trezeste-te! Mai sunt 7.5 miliarde de oameni pe acest pamant! Nu e totul despre tine.

Mentalitatea de victima te orbeste

Cel mai mare pericol al mentalitatii de victima este ca te face sa crezi ca tu ai dreptate tot timpul.



Ceilalti nu au cum sa inteleaga situatia ta si cu siguranta ca orice sfat ar avea pentru tine, nu se potriveste, pentru ca tu nu esti ca ei… tu nu ai norocul lor.

In loc sa crezi in abilitatile tale esti orb in fata oportunitatilor.

Esti orb in fata sfaturilor de la cei mai experimentati.

Mentorii nu au ce sa te invete ca tu nu esti ca ei… esti diferit. Tu nu ai avut aceleasi circumstante si nu are cum sa functioneze ideile lor in viata ta.

Esti orb la orice informatie care nu iti confirma gandurile de victima. Respingi invatarea continua sub orice forma, pentru ca oricum nu are rost sa mai inveti. Nu te ajuta la nimic.

Cred ca deja iti este evident ca o persoana cu astfel de gandire nu are cum sa atinga succesul.

Ce sa faci ca sa scapi de mentalitatea de victima?

Daca ai in cercul tau de prieteni sau cunostinte persoane care au mentalitatea de victima sau daca simti ca si tu mai cazi in acest tip de gandire, iti recomand sa schimbi ce intra in capul tau.

La ce ma refer mai exact?

Felul in care gandesti a fost influentat de ce informatii au intrat in capul tau pana in acest moment.



De la parinti de exemplu.

“Nu esti bun la asta.”

“Lasa, asta nu e de tine!”

“Ai luat noua? Dar Georgica a luat zece!”

“Ti-am zis eu sa nu faci … ca o sa …!” (adica, vezi ce prost esti.. eu ti-am zis si tu tot ai facut)

Si lista continua.

De la profesori. De la prieteni. De la televizor si, in general, de la media. De la social media, unde parca toti au o viata perfecta, mai putin tu.

Nu este vina ta ca pana acum ai fost expus la informatii care au creat in mintea ta aceasta mentalitatea de victima!

Dar este momentul sa schimbi ceva. Este momentul sa schimbi ce asculti, pe cine asculti si ce fel de informatii alegi sa intre in capul tau.

La varsta de 23 de ani am citit prima carte de dezvoltare personala si am descoperit o lume intreaga de informatii diferite.

Informatii care m-au imputernicit in loc sa ma injoseasca.

Informatii care mi-au crescut increderea, in loc sa ma compare cu altii.

Informatii care mi-au amintit ca am fost creat de Dumnezeu cu un potential extraordinar si ca depinde doar de mine daca voi folosi talentul pe care mi l-a dat.

