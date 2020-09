Loft Treehouse: căsuţa din copac cu privelişte spre Munţii Retezat şi izolaţie din lână

Şi a unui loc rupt parcă din basmele cu elfi, pe care cei doi şi l-au construit într-un sat liniştit din judeţul Hunedoara, Peşteana pe numele lui, la vreo 15 minute de mers cu maşina din Haţeg. Ei îi zic retreat rural, cu numele oficial Transylvania Log Cabins, şi este o oază naturală de care te poţi bucura dacă închirizi una dintre cele două cabane sau două căsuţe din copac care te întâmpină aici.

Tinerii soţi Timiş s-au stabilit în Peşteana acum trei ani. Ea este o arhitectă din Bacău, dar aproape irlandeză, dat fiind c-a locuit timp de 18 ani acolo şi are cetăţenie. El este un fost muzician şi globe-trotter care a colindat toată America Latină. Vara trecută, au făcut nunta chiar în curtea acestui retreat, iar de puţin timp au devenit părinţii unui băieţel.

Căsuţa din copac pare ruptă din poveştile cu elfi & spiriduşi

Rareş s-a născut şi a copilărit în casa bătrânească, aflată şi ea pe terenul în care au afacerea. Chiar şi pe vremea când acesta umbla prin lume, verile şi le petrecea tot în satul natal. După ce a colindat un an şi jumătate cu bicicleta prin America de Sud, Rareş a început să se gândească să renunţe la stilul acesta de viaţă şi să se aşeze în Peşteana.

Prima cabană ridicată pe terenul moştenit de la bunica lui are privelişte spre Retezat. De construcţia propriu-zisă s-a ocupat o firmă din Harghita, cât el era America. „Până m-am întors în ţară, au terminat-o. Am comunicat doar pe telefon, îmi trimiteau poze cu lucrările”, spune Rareş.

Rareş şi Gabriela locuiesc într-o casă veche bătrânească, aflată pe acelaşi teren cu căsuţele pe care le închiriază

Acum, retreatul numără patru unităţi de cazare boeme şi o casă veche bătrânească în care locuiesc cei doi, iar turiştii care vin aici pot experimenta viaţa la ţară cu tot cu alimentele din curţile fermierilor. De la ouă, lapte şi legume de tot felul la brânză, unt făcut în casă şi suc natural de mere, toate sunt disponibile, la cerere.

Reţetele cu care sunt întâmpinaţi turiştii sunt făcute cu alimentele din curţile fermierilor

Casa din copac are tot confortul, plus o baie în care vara creşte vegetaţie

Din vara trecută , vedeta acestui loc este noua căsuţă din copac pe care Rareş şi Gabriela au construit-o şi cu gândul la nou-venitul din familia lor. Dacă pentru prima cabană ridicată, Rareş a apelat la specialişti, căsuţa din copac este un proiect DIY, realizat cu puţin ajutor din partea unui vecin.

Aceasta are şi un nume fancy, Loft Treehouse, şi vine în urma feedbackului primit de la persoanele care s-au cazat în prima lor căsuţă din copac, Transylvania Treehouse. Construcţia a durat aproximativ două luni, însă nu consecutive. "E important de menţionat faptul că Transylvania Treehouse dispune de un duş şi o toaletă uscată, ecologică, afară în natură. Când am decis să o construim pe a doua, am vrut să oferim oamenilor şi varianta mai modernă şi mai confortabilă, adică cu baia în interior", explică Gabriela.

