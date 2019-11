Legătura dintre stres şi infertilitate: ce rol joacă genetica şi vârsta

Infertilitatea este definită ca fiind imposibilitatea obţinerii unei sarcini timp de 12 luni în cadrul unui cuplu stabil, care are o activitate intimă regulată, fără folosirea vreunei metode anticoncepţionale. În cazul în care partenera are o rezervă ovariană redusă sau vârsta ei depăşeşte 36 ani, timpul de aşteptare până la momentul instituirii unui tratament se reduce la 6 luni. În mod uzual, rezerva ovariană se poate determina luând în calcul următoarele elemente : vârsta pacientei, numărul de foliculi antrali (de la ânceputul unui ciclu ovarian) măsuraţi prin ecografie transvaginală şi AMH (hormonul antimullerian).

De cele mai multe ori, în cadrul unui cuplu, există mai multe motive: atât din partea partenerului feminin, cât şi a celui masculin.

Diagnosticul de infertilitate poate însemna pentru multe cupluri o adevarată sentinţă la tristeţe şi deprimare, însă există soluţii…există speranţă. Cu o singură condiţie. Vizita la medicul specialist în infertilitate nu trebuie amânată!

Ce simptome ar trebui să ridice semne de întrebare unei femei?

Adesea, infertilitatea este o afecţiune diagnosticată de multe ori greşit sau greu de depistat. Dar există semnale de alarmă. Primul şi cel mai evident semn este lipsa instalării stării de graviditate. Altele? Prezenţa unor simptome sau semne care pot fi asociate cu infertilitatea: neregularităţi menstruale, inflamaţii sau infecţii vaginale. Dar, de cele mai multe ori infertilitatea se însoţeşte de o lipsă desavârşită de semne şi/sau simptome.

Cauzele infertilităţii

Te-ai gândit vreodată că infertilitatea se moşteneşte? Nu chiar. Însă, ce se poate prelua de la părinţi este greutatea cu care se obţine o sarcină. ”Da, se pot moşteni anumite afecţiuni cromozomiale care pot interfera cu procesul de obţinere a unei sarcini sau se pot întâlni afecţiuni comune mama - fiică, cum ar fi fibroamele uterine ,” precizează medicul ginecolog.

Dar infecţiile urinare ce rol joacă în cadrul definirii stării de fertilitate? Ei bine, acestea pot juca un rol important, mai ales daca nu sunt tratate corespunzator.

„Infecţiile urinare nu reprezintă un pericol. În schimb, cele netratate sau tratate necorespunzator, da. Infecţiile urinare creează un mediu inflamator în toata sfera pelvina, deci şi în aria organelor genitale interne. Inflamaţia se poate extinde şi poate afecta procesul de implantare a embrionului. Infecţia urinară poate coexista cu infecţiile vaginale, acestea la rândul lor pot determina endometrite (infecţia endometrului) sau chiar a trompelor şi ovarelor (salpingo-ovarite). Infecţia sau inflamaţia trompelor poate duce la obstrucţia lor, iar sarcina nu se mai poate instala,” explică specialistul de la Ensana Health Spa Resort Sovata.

Stresul şi infertilitatea merg mână în mână?

„Desi pare ceva mai greu de crezut, stresul s-a dovedit a juca un rol foarte important in infertilitate. Persoanele stresate si obosite, mereu preocupate si ingrijorate obtin mai greu o sarcina. In timpul stresului sunt activati hormoni specifici care mentin organismul intr-o stare de “alarma”. Pe de alta parte, mecanismele fiziologice prin care se poate obtine o sarcina, se manifesta la parametri maximi in conditii de relaxare, liniste, cand grijile sunt lasate la o parte. Multe sarcini se obtin de exemplu in concediu sau cand stresul zilnic s-a mai diminuat,” spune medicul ginecolog.

Burnout-ul reprezinta o alta cauza infertiliatii.

Fazele avansate de oboseala, cu simptome specifice pot impiedica atat fertilizarea ovocitului cat si embrio-implantarea, fie ca vorbim de sarcini pe cale naturala sau FIV.

Infertilitatea tine cont de varsta?

„Cu siguranta, da. Genetic, dupa 37 ani ovocitele incep sa isi piarda din calitate iar sarcina apare mai greu. Dupa varsta de 40, de ani sansele se reduc si mai mult, la scaderea calitatii ovocitare adaugandu-se si scaderea numerica. Exista si exceptii, sarcini normale obtinute dupa 43 ani precum si insuficiente ovariene urmate de menopauza la varste sub 37 ani. In concluzie, fiecare organism este unicat, dar, cu toate acestea, genetica umana are regulile ei,” atrage atentia doctor George Vasilescu.

Dieta pro-fertilitate

Regimul alimentar are un rol semnificativ asupra starii de sanatate si poate fi un aliat in ceea ce priveste tratarea infertilitatii.

„Exista o dieta pro fertilitate, elaborata dupa studii aprofundate de catre specialisti in nutritie din Elvetia. Principiile alimentare recomandate de catre acestia includ in mare parte legume si fructe, carne slaba alba, compoturi precum si ceaiuri din plante. Dieta trebuie sa fie echilibrata, cu 3 mese principale si doua gustari, zilnic,” a mai adaugat medicul.

In lume, exista diverse tratamente complementare pentru fertilitate. Unele din ele si-au dovedit eficienta, altele mai au nevoie probabil de timp. Cele mai des intalnite tratamente adjuvante sunt reprezentate de acupunctura, homeopatie, tratamente balneare, tratamente api-fito-terapice.

Unde poti trata infertilitatea in Romania?

„Sovata este renumita pentru tratamentele pentru fertilitate inca de la inceputul secolului trecut. Inca din prima decada a secolului 20 veneau aici persoane din toata Europa pentru a se trata de infertilitate. Baile sarate si namolul sparopelic peloidogen au ajutat numeroase persoane sa devina mame intr-o perioada cand medicina nici nu-si putea inchipui progresele tehnologice din ziua de azi. In primul rand Sovata este o statiune cu un climat bland, usor sedativ. Persoanele stresate, obosite vor gasi aici locul potrivit pentru a se deconecta de problemele zilnice. Un prim factor al infertilitatii, stresul, poate fi rezolvat in timpul curei balneare. In plus, tratamentele efectuate aici au un efect antiinflmator asupra zonei pelvine. Se stie ca inflamatia peste anumite limite este daunatoare. Tractul genital feminin fiind unul deschis spre exterior este supus permanent “atacului” factorilor inflamatori determinand astfel vaginite, colpite, endometrite, salpingo-ovarite. De asemenea, banalele chisturi ovariene, destul de frecvent intalnite, se asociaza in multe cazuri cu fenomene inflamatorii endometriale care impiedica nidarea. Astfel, o cauza frecventa de infertilitate, inflamatia peste limitele fiziologice, poate fi tratata cu succes la Sovata,” explica doctorul.