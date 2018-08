Kiki Challenge, noua provocare online care pune în pericol vieţile tinerilor: autorităţile iau măsuri după ce o tânără s-a rănit grav VIDEO

„Kiki Challenge“, care a devenit rapid un fenomen în rândul adolescenţilor din întreaga lume, presupune să sari dintr-o maşină în mişcare şi să dansezi pe lângă ea pe hit-ul „In My Feelings“ lansat de rapperul american Drake. Numeroase filmări arată tineri care execută provocare, iar uneori rezultatele sunt de-a dreptul teribile – se lovesc de stâlpi, alunecă din maşină sau, mai grav, sunt loviţi de un alt vehicul, scrie The Guardian.

Unul dintre cele mai grave accidente provocate de „Kiki Challenge“ a fost înregistrat în statul american Iowa, unde o tânără în vârstă de 18 ani a ajuns la spital inconştientă. Anna Worden, care de altfel urmează cursuri de dans, a vrut să se alinieze trendului, aşa că a încercat să execute mişcarea, însă a căzut din maşină şi s-a lovit la cap.

Fata a ajuns de urgenţă la spital pe 23 iulie, cu hemoragie şi fractură craniană. „Ieşeam dintr-un sens giratoriu şi mi s-a părut amuzant să încerc. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este că am deschis uşa maşinii. Când m-am trezit şi am aflat că sunt internată, nu-mi venea să cred că mi s-a întâmplat aşa ceva“, a povestit tânăra pentru WQAD, post TV afiliat ABC, citat de The New York Post.

Acum, Anna vrea să îi avertizeze pe toţi cei care sunt atraşi de „Kiki Challenge“ să se gândească mai bine înainte de a o face: „Fiţi mai atenţi, poate părea distractiv şi uşor, dar în acelaşi timp poate fi extrem de periculos.“

Şi autorităţile din mai multe ţări, printre care Statele Unite, India şi Spania, s-au autosesizat şi au transmis avertismente, sfătuindu-i să nu îşi mai pună viaţa în pericol. Mai mult, poliţia din statul american Florida a anunţat că cei care acceptă provocarea ar putea primi amenzi de 1000 de dolari. Fiind foarte populară în Statele Unite, Comisia Naţională de Siguranţă a Transporturilor (NTSB) îi avertizează pe cei care doresc să participe la această activitate că ceea ce fac este ilegal. Nu doar faptul că sar din maşină şi îşi pun în pericol propria viaţă, ci şi faptul că cineva din interiorul maşinii filmează întregul proces încalcă regulile de circulaţie care interzic utilizarea dispozitivelor electronice la volan.

Cu toate acestea, avertismentele nu au avut prea mare efect în oprirea încercărilor şi eşecurilor.

Toată nebunia a început când comediantul Shiggy a postat un video pe Instagram în care dansa pe melodia lui Drake. De când filmarea lui s-a viralizat, hashtagul „Kiki Challenge“ a fost utilizat de peste 400.000 de ori. Totuşi, Shiggy nu a apărut sărind dintr-o maşină. Câteva zile mai târziu, fotbalistul Odell Beckham Jr. a acceptat „Kiki Challenge“ şi, într-adevăr, apare în filmuleţ în timp ce coboară din maşină, dar aceasta era parcată. Undeva în isteria virtuală, maşina a început să se mişte şi oamenii să sară din ea.

Inclusiv celebrităţi precum actorul Will Smith şi cântăreaţa Ciara au făcut „Kiki Challenge“, însă aceştia nu au inclus şi partea cu maşina în mişcare. În schimb, actorul a dus totul la un alt nivel: a dansat pe un pod din Budapesta şi s-a filmat cu o dronă.

Evident, „Kiki Challenge“ a avut parte şi de numeroase parodii, inclusiv având protagonişti cămile, capre, vaci sau câini.