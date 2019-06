Irina Nicolae, ex-A.S.I.A, din nou în formă la 41 de ani. Cum a slăbit 25 de kilograme, după naştere

Irina Nicolae are 41 de ani, dar se menţine într-o formă fizică de invidiat, întrucât după naştere a reuşit să dea jos 25 de kilograme, cu ajutorul unei diete extrem de simple.



”Diete nu am ţinut niciodată înainte de sarcină, dar după ce am născut am apelat şi eu la ajutorul acestora, însă numai după perioada de alăptare. Alăptarea a fost primul pas în recâştigarea siluetei pierdute. Sarcina mi-a adus în plus 25,5 kg, deşi nu arătam deloc ca un om care a luat atât de multe kilograme, dar cântarul asta îmi indica. Am făcut sport atât pe perioada sarcinii, cât şi după ce am născut. La câteva zile, îmi amintesc că a venit o fizioterapeută care m-a învăţat câteva exerciţii pe care trebuia să le fac zilnic până ce urma să am OK-ul doctorului pentru a începe un program de sport susţinut, dar recunosc că, la două săptămâni, eram deja pe bandă… Afară era destul de rece, nu mi se permitea să ies la plimbare cu cea mică şi, fiindcă îmi trebuia puţină mişcare, era singura variantă accesibilă în acel moment.”, a mărturisit ea.

