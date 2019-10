INTERVIU Tarek Müller, CEO About You, unul dintre cele mai de succes branduri online: care sunt „ingredientele“ fără de care o afacere nu poate ajunge mare

Zeci de vedete autohtone au fost implicate în campania de lansare în România a brand-ului About You, un magazin fashion online fondat de Tarek Müller, care este şi CEO. Unul atipic. Cu dreaduri şi viziuni noncoformiste, Müller a început de mic să lucreze la visul său. La 13 ani a început să facă site-uri şi a câştigat primii bani din reclame, iar trei ani mai târziu şi-a lansat primul shop online, unde, în termeni populari, el centra, el da cu capul, făcând inclusiv livrările pe bicicletă.

Derulând în anul 2013, Müller şi alţi doi prieteni au lansat About You, care a devenit al doilea cel mai mare retailer online de haine din Germania, cu peste 15 milioane de utilizatori activi pe lună. Brand-ul este evaluat în momentul de faţă la peste 1 miliard de dolari şi este prezent în Elveţia, Olanda, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia şi de curând a intrat şi în România.

US Forbes l-a inclus în Top 30 under 30, fiind considerat unul dintre cei mai inteligenţi antreprenori tineri din Europa. Prezent la lansarea recentă din România, Tarek Müller ne-a acordat un interviu în care a explicat de ce About You este diferit de alţi competitor şi a oferit câteva sfaturi pentru tinerii care vor să-şi clădească o afacere.

„Adevărul“: Ţi-ai făcut primul shop online la 13 ani, când multor copii încă le stă mintea la joacă. Spune-mi cum ţi-a venit această idee şi cât de greu a fost procesul?

Tarek Müller: Foarte sincer vorbind, nu a fost ceva planificat. La vârsta de 13 ani am început să creez site-uri şi să câştig bani din reclame. La 16 ani, mi-am lansat primul meu magazin online unde vindeam valize de poker şi pot spune că a fost chiar simplu, pentru că lucram din camera mea, cumpăram marfa şi o împachetam chiar eu. Tot eu făceam şi livrarea – mergeam la poştă pe bicicletă. Am început uşor.

Ce sfaturi ai pentru tinerii care au idei de business, dar se tem să le pună în practică? Mă refer din perspetivă, să-i spunem, motivaţională.

Cred că majoritatea afacerilor eşuează pentru că de fapt ele nu au fost începute niciodată. După părerea mea, e foarte important să începi pur şi simplu cu o idee pe care să o dezvolţi pe parcurs, dar important e să începi de undeva. Curajul e cel mai important ingredient.

Care au fost principalele obstacole pe care le-ai întâlnit până acum şi cum le-ai depăşit?

Cred că principala provocare a fost să găsesc oamenii potriviţi alături de care să lucrez, mai ales la început. Nu poţi face nimic singur, niciodată, trebuie să ai o echipă bună de partea ta pentru a avea succes. Când eşti la început de drum, să recrutezi cei mai buni oameni fără a avea foarte multă experienţă e o provocare destul de mare.

Ce înseamnă About You? Ce experienţă diferită îţi oferă faţă de alte branduri?

About You este un magazin online de modă cu o aplicaţie premiată care oferă clienţilor o gamă de peste 100.000 de produse de la peste 800 de branduri internaţionale – mai mult decât oricare dintre competitorii noştri din România. În plus, oferim transport gratuit şi 100 de zile pentru returnare, un aspect de care clienţii sunt întotdeauna încântaţi. Mai mult decât atât, o caracteristică importană a site-ului şi a aplicaţiei noastre este personalizarea. Cu cât foloseşti mai mult secţiunea Despre tine, cu atât mai personalizat va fi feed-ul, în termeni de branduri, culori, materiale, preţuri. În plus, About You inspiră clienţii cu mult conţinut creativ şi outfit-uri de la celebrităţi internaţionale şi influenceri.

Ai avut un succes fenomenal. Evident că sperai, dar ţi-a depăşit aşteptările? S-a schimbat în vreun fel viaţa ta?

Da, în mod cert succesul mi-a depăşit aşteptările. Când am început About You, evident că am sperat la succes, dar niciodată nu ne-am imaginat că va fi de o asemenea amploare. Nu mi-am imaginat niciodată că într-o zi voi apărea la televiziunile din România, de exemplu. Pentru mine este un vis devenit realitate. Numărul ţărilor în care suntem activi, mărimea la care a ajuns compania noastră, numărul oamenilor care lucrează pentru About You – nu m-aş fi aşteptat niciodată la un asemenea succes, nici măcar în cele mai nebuneşti vise.

De ce ai ales să te lansezi în România? Ce aspecte au cântărit greu în favoarea acestei decizii?

Chiar cred că România este locul potrivit în care să ne lansăm acum. E o economie în creştere, vibrantă şi cu o populaţie tânără, foarte orientată către digital şi fashion. Credem că există un potenţial uriaş pentru industria de fashion online şi suntem foarte fericiţi că am reuşit să ne aducem afacerea aici. De fapt, România este şi cea de-a 10-a ţară în care ne lansăm, aşa că este un motiv în plus de sărbătoare.

Ce-l face pe Tarek un om fericit?

Să fiu înconjurat de oameni grozavi, asta mă face foarte fericit şi o simt din plin în business-ul meu. Am în echipa mea foarte mulţi oameni extraordinari, iar munca devine întotdeauna mai distractivă când ai în jur oameni inteligenţi.

Mai ai vreun vis neîmplinit? Care ar fi acela?

Am senzaţia că deja îmi trăiesc propriul vis. Sunt binecuvântat să pot face ceea ce fac şi uneori simt că e un hobby care a devenit o slujbă pentru mine.