Imagini de la festivalul Glastonbury: femeile au apărut goale din cauza căldurii

Predicţiile meteo pentru weekend-ul 29-30 iunie spun că temperatura este în creştere, după cele 30 de grade de joi, 27 iunie, din timpul festivalului Glastonbury, care au creat contextul potrivit în care femeile să „defileze“ goale printre spectatori, scrie Mirror

În cea de-a doua zi de festival, o femeie a dansat complet goală, în timp ce altele au renunţat la bluzele sau tricourile în care erau îmbrăcate.

O mulţime de oameni au participat la unul dintre cele mai mari festivaluri, care are loc anual în Worthy Farm, Pilton, în Glastonbury, Marea Britanie, fiind îmbrăcaţi în costume de baie, iar alţii au recurs la turnarea apei peste ei pentru a se răcori.

FOTO Mirror/Getty Images

FOTO Mirror/Getty Images

Un reprezentant al Institutului de Prognoză a declarat: „Temperatura cea mai ridicată înregistrată în Regatul Unit a fost de 35,6 grade, în 1976, în Southampton. Este posibil ca în acest weekend să fie bătut acest record“.

În timp ce vremea este o veste bună pentru atmosfera de la astfel de festivaluri, Institutul de Sănătate Publică a emis un avertisment de nivel 2 de caniculă.

FOTO Mirror/SWNS

Totodată, reprezentanţii Institutului de Cercetare Grantham din Londra au prezis că în acest weekend, 29-30 iunie, ar putea exista până la 100 de decese cauzate de căldură. Directorul de comunicare al institutului, Bob Ward, a declarat ieri: „Bazându-ne pe experienţa ultimelor trei veri, în timpul cărora au survenit peste 2500 de decese în timpul perioadelor cu temperaturi ridicate, peste 100 de decese ar putea fi aşteptate în weekend“.

FOTO Mirror/PA

Înfiinţat de Michael Eavis, Festivalul de la Glastonbury este un eveniment care se desfăşoară anual, timp de cinci zile, în regiunea South West, lângă Pilton, Anglia.

Glastonbury Festival a avut loc cu întreruperi din 1970 până în 1981; după 1981, a fost organizat în fiecare an.





David Bowie, The Who, The Kinks, T-Rex, Chemical Brothers, Massive Attack, Oasis, The Cure, Pulp, Radiohead, Robbie Williams, Blur, Manic Street Preachers, Pet Shop Boys, Rod Stewart, Franz Ferdinand, Paul McCartney, The Killers sunt doar câteva nume care au urcat pe scena de la Glastonbury.

