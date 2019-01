Cele mai multe trotinete electrice, biciclete electrice, biciclu electric, monociclu electric, pot fi scumpe, dar hoverboard-urile au avut în Decembrie 2018 preţuri foarte accesibile, chiar dacă Black Friday a trecut. Mai mult, la evoMAG promoţiile continuă la început de an 2019.



Vă prezentăm în acest articol mai multe modele şi chiar seturi complete cu preţuri la hoverboard electric până în maxim 1000 de lei, disponibile în luna ianuarie 2019.

6 Oferte hoverboard skateboard electric cu preţ până în 1000 lei

1. Scooter electric (hoverboard) Quer Cruiser ZAB0010.1-W (Alb), putere motoare 500w, 12 km viteză max, stoc limitat – 870 lei

Iată un hoverboard electric de ultimă generaţie care va deveni rapid îndrăgit de cei pasionaţi de sporturi extreme şi nu doar atât. Are la bază tehnologie de înaltă fineţe şi este incredibil cât de uşor este de controlat. Un sfert de oră este suficient pentru a va însuşi elementele de bază în ceea ce priveşte deplasarea pe hoverboard. Distanţele mici pot fi parcurse de acum în cel mai creativ şi distractiv mod. Quer Cruiser ZAB0010.1-W este excelent pentru spaţiile interioare (perfect chiar şi în mediul profesional, în cadrul depozitelor sau locaţiilor de lucru ample), cât şi pentru cele exterioare, în aer liber (în parc, pe stradă etc).

Originar din China, acest scooter electric va permite să va deplasaţi în faţă sau în spate, dar în acelaşi timp va puteţi învârti până la 360 de grade, având o viteză maximă de 12 km/h. În timpul rotirii una din roţi se mişcă, în timp ce a două rămâne în acelaşi loc. Hoverboard-ul urcă uşor pante cu unghi de înclinaţie până la maxim 15 grade şi este prevăzut cu senzori fini care detectează inteligent mişcările pentru control sporit în direcţia dorită. Luminile cu LED-uri, asemenea unor faruri sunt extrem de utile în timpul nopţii, pe străzile mai întunecate sau în spaţiile slab luminate. Conform specificaţiilor producătorului, sarcină suportată de acest model este de până în 120 kg.

Roţile sunt medii, cu dimensiune de 6.5 inch, iar pe fiecare roată există un motor de 250W (total 500W). Scooter electric Quer Cruiser ZAB0010.1-W este disponibil şi pe negru.

2. Scooter Electric (hoverboard) Myria My7007bl Smart Rîde 8F, Roţi 8", putere motor 700w + Geantă Transport (Albastru) – 794 lei

Smart Scooter My7007bl Smart Ride oferit de Myria este un scuter electric ce va deveni partenerul dumneavoastră de distracţie pe două roţi. Luaţi-l la plimbare în parc şi dacă obosiţi porniţi-l. Acest skateboard ultra-modern a fost gândit pentru a oferi maximum de siguranţă şi distracţie.

În ciudă aspectului sau extrem de high-tech, hoverboard-ul smart scooter este uşor de controlat – chiar mai simplu decât pedalatul pe bicicletă, după cum sugerează producătorul. Totul se bazează pe echilibrul corpului. Mişcând picioarele şi corpul poţi să "transmiţi" semnale vehiculului că vrei să mergi în faţă, înapoi, să te roteşti, să frânezi sau să te opreşti complet.

My7007bl Smart Ride este gândit şi proiectat pentru a răspunde cerinţelor noi ale pasionaţilor de vehicule electrice recreative. Impresionează prin estetică rafinată, are dimensiuni compacte şi doar 10.7 kg. Astfel îl puteţi manevră uşor pe scări, în mijloacele de transport public, la metrou etc. În afară de senzaţia incredibilă de plutire pe două roţi, mai trebuie să ştiţi că platformă este prevăzută cu benzi care împiedică alunecarea în timpul mişcării.

Luminile cu LED-uri şi autonomia mare a bateriei (de până la 20 km) va permit să efectuaţi sesiuni lungi de plimbare atât în timpul zilei, cât şi noaptea. Încărcarea bateriei durează maxim 3 ore şi după finalizarea completă sunteţi atenţionat de un semnal sonor şi vizual că o puteţi declupa de la priză. Cele două motoare prezente pe acest hoverboard sunt de câte 350W, amplasate pe fiecare roată. Dimensiunea roţilor este de 8 inch, mai mare decât media întâlnită pe hoverboard-urile din această categorie de preţ (care au în general 6.5 inch).

Dacă eşti în căutarea unor noi soluţii interactive de a evada din cotidianul obişnuit, cu siguranţă skateboard electric My7007bl Smart Ride reprezintă doză de dinamism, inovaţie şi adrenalină de care ai nevoie. Un avantaj al acestui model este geantă inclusă în preţ care este utilă pentru transport comod. O altă bilă albă a acestui model îl reprezintă soft-ul dedicat, gândit special pentru control direct de pe smartphone. Practic cu ajutorul sau puteţi să ajustaţi preferinţele ce ţin de LED-uri, puteţi vizualiză în timp real pe telefon viteză şi nivelul acumulatorului. Dacă sunteţi părinte şi va gândiţi să oferiţi acest scooter electric unui copil, un beneficiu ce sporeşte siguranţă ţine de posibilitatea de setare a modului Children Mode (celălalt fiind implicit Adult Mode). Tot că măsură de protecţie, la fiecare pornire a hoverboard-ului softul verifică părţile componente pentru a detectă la timp dacă există eventuale defecţiuni.

3. Scooter electric (hoverboard) MonkeyBoard Original MK-02 CAMOUFLAGE RIDER, roţi 6.5 inch autonomie extinsă, telecomandă wireless, bluetooth, geantă de transport, led-uri , lumini de zi/noapte, boxă incorporată, putere motoare 700 W (Camuflaj) – 806 lei

Iată un hoverboard care va poate cuceri de la prima vedere datorită aspectului cu motiv militar armonizat cu luminile LED din zonă roţilor. Carcasă este fabricată din plastic rigid, foarte rezistent, bine finisat.

Măsoară doar 60.4 x 8.5 x 11 cm şi cântăreşte mai puţin de 11 kg. Este unul din cele mai compacte hoverboard-uri, iar acest lucru reprezintă un plus imens având în vedere că la un moment dat veţi fi nevoit să-l ridicaţi în braţe şi să-l ridicaţi pe scări, în mijloacele de transport etc.

CAMOUFLAGE RIDER de la MonkeyBoard Original are toate calităţile necesare pentru a deveni un prim scooter electric pentru o persoană pasionată de distracţie pe două roţi, adrenalină, tehnologie. Ies în evidenţa puterea mare de 700W (are două motoare 100% electrice de către 350W), telecomandă wireless, geantă de transport. Telecomandă permite conectarea cu telefonul mobil pentru a va oferi acces facil la cele mai importante informaţii legate de scooter.

Putere motor permite atingerea unei viteze maxime de rulare de 18 km/ h şi ridicarea unei pante de până la 45 grade. Pentru a putea folosi acest scooter electric trebuie să aveţi până în maxim 120 kg.

Pachetul mai cuprinde un manual de folosire direct în limbă română pentru a putea să desluşiţi rapid tainele plutirii pe placă. Produsul este frumos ambalat într-o cutie personalizată MonkeyBoard, numai bună de a fi oferită în dar.

Mai mult decât un simplu scooter electric, MonkeyBoard şi-a câştigat titlul de gadget hi-tech de aventură. Este un mijloc de deplasare eco-friendly şi economic, uşor de manevrat din mişcările corpului.

La fel că multe baterii prezente pe hoverboard-urile moderne şi această este Litiu-Ion de 4.4 Ah, se încărca în maxim două ore şi rezistă suficient de mult încât să puteţi parcurge o distanţă considerabilă.

4. Scooter electric (hoverboard) Freewheel Junior 5949023216942 (Albastru), putere motoare 500w – 699 lei

Iată în continuare un alt model de hoverboard, placă electrică freewheel, care se încadrează în lista noastră cu cele mai accesibile skateboard-uri pe care le puteţi achiziţiona la început de an 2019.

Însăşi denumirea acestui scooter electic ne dezvăluie faptul că el este gândit pentru juniori, tineri pasionaţi de adrenalină şi acrobaţii, cu vârstă mai mare de 5 ani (cu menţiunea că între 3 şi 5 ani se recomanda utilizarea scooterului sub supravegherea unui adult).

Cei de la Freewheel nu omit să îndemne părinţii să achiziţioneze împreună cu acest hoverboard şi echipament de protecţie corespunzător – genunchiere, cotiere şi căsca, pentru evitarea riscurilor legate de accidente nedorite.

Freewheel a fost primul hoverboard de la noi din ţara, iar acest titlu l-a responsabilizat. După apariţia primelor modele în România, au urmat alte şi alte propuneri de plăci plutitoare, care mai de care mai sofisticate şi mai atractive. Din fericire Freewheel a reuşit să-şi menţină poziţia de top alături de alte mărci de hoverboard-uri de la noi din ţara, iar modelul de faţă reprezintă o dovadă în acest sens.

Scooter electric Junior 5949023216942 funcţionează pe două motoare care împreună însumează 500W. Aspectul SF este completat de farurile cu led, placă pe care se află benzile antialunecare şi carcasă bine finisata. Acumulatorul de 36 volţi şi 4.4 Amperi are o autonomie de până la 18, chiar 20 Km şi se încărca în doar două – trei ore. Înainte de a se descărcă total bateria, hoverboard-ul va emite un semnal sonor pentru a-l atenţiona pe utilizator.

Freewheel şi-a propus să dezvolte o aplicaţie special optimizată pentru juniori şi a reuşit să facă acest lucru foarte bine. Astfel hoverboard-ul de faţă vine cu un soft preinstalat care îi oferă posibilitatea juniorului să se deplaseze fără riscuri. Datorită acestor eforturi susţinute părinţii pot fi încredinţaţi că fac o alegere bună pentru copii lor, iar cei mici se pot bucură că pot păşi în minunată lume a motoarelor care până de curând era rezervată doar adulţilor. Fie că vorbim de parcuri sau de spaţii interioare, FreeWheel Junior asigură distracţie garantată. Dacă şi juniorul dumnevoastră îşi doreşte un skateboard electric, acum aveţi posibilitatea să-i îndepliniţi visul.

5. Scooter electric hoverboard Evolio X-Board H, Viteză 12km/h, Autonomie 17-20km, Roţi 8 inch baterie Samsung, putere motoare 2 x 250W, Bluetooth lumini, selfbalancing smart (Negru) – 999 lei

Preţul de lista a lui Evolio X-Board H ajungea pe la 1300 lei, dar în perioadă această premergătoare sărbătorilor de iarnă îl puteţi găsi la super preţ. Evolio că brand nu este străin românilor care au avut ocazia să testeze de la acest producător GPS-uri, tablete şi alte gadgeturi la preţuri accesibile. De această data avem ocazia să-l admirăm că fabricant de hoverboard-uri.

În ceea ce priveşte scooter electric X-Board H, printre primele lucruri care captează atenţia publicului se află roţile. Anvelopele mari de 8 inch cu tentă off-road vor satisface chiar şi cele mai riguroase cerinţe în materie de plutire pe rute din cele mai complexe. Cam această este diferenţă principală între scooterele electrice cu roţi de 6.5 inch şi cele de 8 inch – hoverboard-urile cu anvelope mai mari se descurcă mai bine pe trasee dificile. Plecând de aici încercaţi să evaluaţi dificultatea rutelor pe care intenţionaţi să le parcurgeţi cu un hoverboard.

"Hummer-ul" hoverbord skateboard electric , aşa cum îl numesc cei de la Evolio, se adaptează cu uşurinţă diverselor condiţii de drum şi oferă siguranţă de care orice utilizator are nevoie. Un element nou pe care îl găsim aici este funcţia auto-balance / selfbalancing smart care, aşa cum probabil va aşteptaţi, ajută placă să stea perfect orizontală atunci când staţionează. Desigur acest lucru înseamnă încă o data mai multă siguranţă şi uşurinţă în utilizare.

Una din tendinţele majore legate de hoverboard-uri este posibilitatea de a fi conectate la smartphone şi dacă aveaţi impresia că doar cele mai scumpe modele pot face acest lucru, iată că va înşelaţi. Smart scooter Evolio X-board H este gândit pentru a interacţiona cu smartphone-ul dumneavostră cu scopul de a oferi mai multă putere de control. Prin urmare, în urmă conectării celor două dispozitive, automat veţi putea vizualiză date despre viteză, rută, nivelul de încărcare al bateriei, traseul geografic. Mai mult, puteţi să acţionaţi asupra setărilor de power, viteză şi grad de sensibilitate al senzorilor. Aplicaţia mai permite şi setarea modurilor de conducere: Începător, mediu şi Expert. Cei începători vor aprecia din plin tutorialul pus la dispoziţie de către Evolio şi care arată pas cu pas ce trebuie să faceţi pentru a controla fidel placă. Având în vedere toate aceste aspecte este uşor de înţeles de ce Evolio numeşte acest skateboard electric cea mai inteligenţă variantă pe care a ales să o propună publicului.

Fiabilitatea este cu siguranţă o calitate de necontestat pentru X-board G. Rezistentă sporită rezultă din însăşi structură solidă a saşiului. În procesul de fabricare s-au folosit piese de calitate superioară marca Samsung şi Tao-Tao, producători cu renume mondial.

După cum am văzut la modelele anterioare, amperajul bateriilor este în general de 4.4 Ah (tendinţa se menţine şi la plăcile cu preţ peste 1000 de lei), dar de această data regăsim un acumulator mai mare, de 5.6 Ah, marca Samsung. Acest lucru înseamnă din start o autonomie sporită şi fiabilitate de necontestat.

Smart scooter Evolio X-Board H este o alegere firească pentru cei atenţi la detalii şi care vor mai mult decât un simplu hoverboard cu roţi mici care să ruleze bine pe traseu curăţ. X-Board H este altceva.

În afară de modelele prezentate mai sus în lista cu cele mai accesibile hoverboard-uri care merită atenţia se înscriu şi cele de la Nova Vento (cum ar fi Hv10 multicolor sau HV8 şi HV6.5, ambele având autonomie până la 20 km) şi Archos Archos Hoverboard Eu, putere motoare 700 W.

Cum ofertele bune nu încetează să ne surprindă la început de an 2019, evoMAG propune câteva seturi hoverboard + hoverkart de la MonkeyBoard. Încă o data propunerea noastră se încadrează în limită celor 1000 de lei aşa cum anunţăm din debutul acestui articol.

6. Pachet Scooter electric (hoverboard original) MonkeyBoard Original MK-26 Night Tracker, roţi 6.5 inch autonomie extinsă, telecomandă wireless, bluetooth lumini, geantă de transport, led-uri, lumini de zi/noapte, boxă incorporată, putere motoare 700 W + Hoverkart (Negru) – 799 lei

Setul COMBO all în one cuprinde pe lângă scooter electric cu telecomandă wireless şi geantă aferentă de transport, un hoverkart (numit şi hoverseat) care este în realitate un scaun adaptat ce oferă experienţe noi în deplasare. Dacă aţi fost vreodată la karturi şi aţi rămas impresionat, credem că veţi fi puternic tentat să optaţi pentru acest pachet. Setul are tot ce trebuie pentru a reprezenta un cadou veritabil: putere motoare de 700W, iluminare cu LED, instrucţiuni de utilizare în limbă română, ambalaj personalizat marca MonkeyBoard, elementul surpriză: hoverkart-ul, roţile de 6.5 inch autonomie bună, boxe incorporate, posibilitate de conectare prin bluetooth.

Grăbiţi-va să prindeţi cele mai bune oferte de hoverboard scooter electric până în 1000 de lei. Cu evoMAG e simplu să oferi cadoul util pe care şi-l doresc cei dragi. În promoţie şi freewheel smart, freewheel viking cu 8.5 inch roţi.