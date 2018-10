Horoscop octombrie 2018. Zodia Balanţei are influenţe mari asupra tuturor nativilor din zodiac

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In octombrie te poti confrunta in continuare cu aspecte din trecutul tau. Vei face schimbari in cariera si vei avansa in a construi ceva pozitiv in viata ta. In timp ce lucrurile si evenimente vor fi intense, ele iti vor si deschide ochii in multe feluri. Nu iti inchide inima, cineva ce ti-a lipsit se poate reintoarce in viata ta.

Acum vei avea forta sa iti sustii cauza cu mai multa fermitate iar aceasta pozitie este potrivita pentru aspecte ce se dezvolta inca din iunie in viata ta.

Alte aspecte, in special intrebari ce tin de inima, necesita rabdare si conversatii pline de simpatie si caldura. Daca asta este dificil pentru tine, este mai bine sa te retragi din situatii, sa iti rezolvi tensiunea prin activitati fizice si doar dupa aceea sa continui sa discuti.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In octombrie, ai nevoie sa iti reamintesti sa fii puternic. Te vei focusa pe cariera cel mai mult dar vei si avea succes. Viata personala iti va permite putin mai multa relaxare cu persoana iubita.

Tu oricum nu esti tipul de persoana pentru actiuni impulsive, insa chiar si asa tot exista un semnal de avertizare sa le eviti sub orice forma acum. Vei avea cele mai mari sanse daca ramai rabdator si obiectiv, conectandu-te la sufletul partenerului si ramanand comis prin felul tau de a fi prietenos.

Nu adopta pozitii radicale ci cauta compromis. In aceasta luna, componenta din tine de rebel poate lua o pauza.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In octombrie, vei gasi stabilitatea pe care o cauti. Vei acorda o atentie speciala oamenilor la care tii cel mai mult si vei castiga multa putere emotionala prin aceasta atitudine. Desi pe plan profesional nu pare a se intampla ceva foarte interesant, tu tot vei avea mintea ocupata.

In prima parte a lunii, ai tendinta sa gandesti in alb si negru ceea ce pentru Gemeni este destul de atipic. Cea mai buna iesire din aceasta atitudine este sa te concentrezi mai mult pe nuante in timpul activitatilor si intalnirilor, ramanand mai mult timp in ele. In a doua parte a lunii, te vei relaxa si reintoarce la flexibilitatea ta obisnuita. Atentie ca aceasta sa nu iti intareasca o tendinta catre nepasare si neimplicare. Orice vei face, examineaza-ti pasii mai des decat de regula.