Horoscop chinezesc 18-24 februarie. Şobolanii o duc bine, Tigrii sunt extenuaţi

Horoscop chinezesc - cele 12 semne zodiacale

Dacă nu ştii ce semn zodiacal ai în horoscopul chinezesc, afli de aici:

Şobolan: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Bou: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tigru: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Iepure: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragon: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Şarpe: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cal: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Capră: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Maimuţă: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cocoş: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Câine: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Porc: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Horoscop chinezesc 18-24 februarie

Sobolan

In loc sa te invarti in cerc intr-o anumita relatie, de ce sa nu spun direct si clar ce ai de spus si sa incerci sa rezolvi lucrurile? Saptamana este promitatoare pentru a face progrese in tot felul de relatii, in special daca esti un Sobolan de cariera si business. Va fi mai mult timp de relaxare si lasa planificatul pentru mai tarziu in saptamana, dar si in weekend.

Bivol

Deschide-ti mintea spre noi idei si oportunitati. De ce sa mergi mai departe in acelasi mod vechi care nu ti se mai potrivestye cand sunt mai multe lucruri bune de oferit ? Vei progresa mai mult saptamana aceasta, in mod particular daca studiezi sau daca muncesti pentru o promovare. Dupa mijlocul saptamanii, atentia se va indrepta spre aspecte de familie. Din nou, tu esti cel care va trebui sa sorteze si rezolve totul.

Tigru

Ai muncit din greu si te-ai si zorit in ultimul timp, deci este timpul sa iti intorci atentia spre sanatatea ta. Iti iei vitaminele si mineralele de care ai nevoie, te odihnesti destul, faci destule exercitii ? Este cazul sa dedici mai multe ganduri spre felul in care traiesti. Foloseste aceasta saptamana ca sa iti optimizezi rutinele zilnice spre eficienta maxima. Weekendul va fi atat relaxant cat si social.

