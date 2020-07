Guvernul unei provincii recomandă sexul prin găuri din pereţi. Ce alte sfaturi oficiale mai sunt date pentru a evita transmiterea coronavirusului

În fişele publicate de Centrul pentru Controlul Bolilor din British Columbia (BCCDC) se spune că cea mai puţin riscantă variantă este masturbarea, pentru „că eşti cel mai sigur partener pentru tine“, iar următoarele variante din punct de vedere al riscului sunt cineva care locuieşte în aceeaşi casă cu tine sau cineva care îţi este apropiat, dar nu mai are contacte strânse şi cu alţii, scrie cbc.ca, site-ul televiziunii publice din Canada, citat de hotnews.ro.



Pentru cei care caută companie în afara cercului lor apropiat, centrul pentru sănătate publică spune că sexul virtual nu prezintă niciun risc de răspândire a COVID-19.



De asemenea, întâlnirile video şi telefonice, sexting-ul (schimbarea de mesaje şi fotografii cu conţinut explicit), grupurile de chat şi de webcam online sunt şi el variante, dar oamenii ar trebui să-şi facă mai întâi temele în privinţa riscurilor de securitate ale sexului online.



Agenţia spune că oamenii care merg la întâlniri sau fac sex fără angajamente ar trebui să evite săruturile şi să poarte o mască pentru că „gâfâitul din timpul sexului poate crea picături ce transmit Covid-19“.



De asemenea, recomandă poziţiile sexuale care limitează contactul faţă în faţă.



„Folosiţi bariere, precum zidurile, de exemplu „glory holes“ (găuri în pereţi), care permit contactul sexual, dar nu permit contactul apropiat faţă în faţă“.



Reţelele de socializare s-au umplut rapid de glume. „Nu credeam că o să apuc ziua în care o pagină de internet a guvernului o să sugereze folosirea de «glory holes»“, scrie o utilizatoare Twitter.

„Mândru să fiu canadian“, scrie o altă persoană.

Potrivit publicaţiei vancouverisawesome.com, vicepreşedintele unui site porno a promis ministerului regional al sănătăţii 100.000 de euro pentru construirea de „glory holes“ în toată British Columbia:

Now this is how you do timely, rapid response PR:



"Today at YouPorn, we sent a letter to Honorable Adrian Dix, Minister of Health of British Columbia, for a $100K grant to support the building of glory holes across the province, further promoting 'socially distant' safe sex." pic.twitter.com/YrpbFhVKCy