Gina Pistol îşi dezvăluie secretele în materie de frumuseţe: „Regula de aur a unui trup suplu începe în bucătărie“

Pentru Gina Pistol, secretul frumuseţii este simplitatea, însă apariţiile impecabile ale prezentatoarei sunt datorate şi unei ritual de înfrumuseţare respectat zi de zi. Deşi agenda Ginei este foarte încărcată, printre zile de filmare, evenimente, deplasări şi proiecte personale, vedeta nu renunţă la aşii săi din mânecă atunci când vine vorba de aspectul exterior.

Sfaturile sale în materie de frumuseţe pleacă de la îngrijirea cu stricteţe a tenului, înainte de orice altceva: „Demachierea este cea mai importantă, atât dimineaţa cât şi seara. Prefer să folosesc apă tonică sau termală, apoi aplic un ser ce reface structura pielii, pentru că de-a lungul timpului tenul meu a devenit uşor sensibil”. În ceea ce priveşte machiajul, Gina preferă un look natural, tocmai de aceea se rezumă doar la pudră, rimel, blush şi un balsam de buze hidratant, ce nu îi lipseşte niciodată din poşetă. Această rutină rapidă este valabilă şi în ceea ce priveşte coafura sa: “Nu mi-au plăcut niciodată coafurile alea perfecte, fixate, fug de ele ca necuratul de tămâie. Îmi place să am părul ca după o noapte de dragoste sau o după amiază pe plajă, cât mai natural, dar neapărat curat.”

Gina Pistol nu pierde zeci de minute în faţa oglinzii, căci ritualul său de înfrumuseţare este unul simplu şi rapid, însă mărturiseşte că preferă să petreacă mai mult timp în sala de sport. Adeptă a unui stil de viaţă sănătos, prezentatoarea vorbeşte foarte deschis despre programul care a dat cele mai mari rezultate în cazul ei: „Fac sală de trei ori pe săptămână şi respect rutina de exerciţii pe care o am în ziua respectivă, dar în acelaşi timp sunt conştientă şi de faptul că alimentaţia este foarte importantă. Nu poţi obţine rezultate în sală dacă nu ai un regim echilibrat, care să îţi susţină efortul fizic.”. Tocmai de aceea, Gina crede într-o alimentaţie organizată, cu 3 mese şi 2 gustări pe zi, ce o ajută să se abţină cu brio de la tentaţiile culinare de care este înconjurată în timpul filmărilor “Chefi la cuţite”. Chiar dacă nu are mereu timp de antrenamente intense, vedeta ştie că regula de aur a unui trup suplu începe încă din bucătărie: “Dacă te organizezi, nu vei mai fi tentat să trişezi, sau să ,,ciuguleşti” pe parcursul zilei. Eu am realizat că un stil de viaţă echilibrat mă face să mă simt mult mai bine, atât fizic, cât şi psihic. Tocmai de aceea zâmbesc, mă bucur de viaţă şi de orice moment în care sunt alături de cei dragi.”, a mărturisit Gina Pistol.