GALERIE FOTO. Cum arată vila de lux în care prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au petrecut Crăciunul

Meghan Markle şi printul Harry au hotărât ca anul acesta să plece în Canada şi să petreacă sărbătorile de iarnă departe de Marea Britanie şi familia regală, avându-i alături doar pe micuţul Archie, fiul lor, şi pe Doria, mama ducesei de Sussex.

Presa internaţională a publicat fotografii cu locuinţa de lux pe care ducii de Sussex au închiriat-o pentru sărbătorile de iarnă.

Vila este amplasată într-un peisaj de vis din Vancouver Island şi valorează nu mai puţin de 20 de milioane de dolari.

Este de inspiraţie franţuzească si dispune de cinci dormitoare, opt băi şi o casă de oaspeţi.

De asemenea, Meghan Markle şi prinţul Harry au avut la dispozitie o gradină impresionantă, cameră de jocuri, cameră specială pentru degustare de vinuri, un living spaţios şi o bucătărie utilată cu aparatură de ultimă generaţie.

Atât Harry şi Meghan, cât şi ducii de Cambridge, Kate şi William, au lansat felicitări speciale de Crăciun . În ceea ce-i priveşte pe ducii de Sussex, ei au ales ca prima lor felicitare să-l aibă în prim-plan pe fiul Archie, născut în luna mai a acestui an. Meghan şi Harry se află în spatele lui, zâmbind.

„Wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year“, este mesajul felicitării semnate de întreaga familie.