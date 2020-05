FOTO Zeci de tinere acuză un fals medic că le-a distrus tenul cu produse toxice, promovate intens de vedete şi influenceri

Creatoarea produselor cosmetice Plush Bio, Ioana Marinescu, este acuzată de zeci de tinere că le-a vândut produse toxice pentru ten, promovate intens de vedete şi influenceri pe reţelele de socializare.

Tinerele spun că au cumpărat produsele împotriva acneei deoarece erau promovate de vedete autohtone precum Gina Pistol, Dorian Popa, Andreea Mantea, Bianca Drăguşanu, Lidia Buble, Andreea Tonciu, Andreea Antonescu, Adelina Pestriţu şi Nicole Cherry, potrivit Libertatea.

Ioana Marinescu e prezentată în mediul online şi la TV ca medic dermatolog. Din momentul în care a izbucnit scandalul, pe site-ul Plush Bio Cosmetics se precizează că ar fi doar farmacist, notează sursa citată.

Mai multe dintre clientele Ioanei Marinescu au făcut plângeri după ce fondatoarea Plush Bio a refuzat să le înapoieze banii sau pur şi simplu nu le-a mai oferit nicio explicaţie. Tinerele povestesc că Ioana Marinescu, căreia i se adresau cu „doamna doctor“, le „consulta“ prin intermediul reţelelor de socializare. Fetele trimiteau o fotografie cu tenul lor şi farmacista le punea un diagnostic, urmat de un tratament costisitor.

Dacă cineva solicita o vizită la cabinetul farmacistei, situat în Ploieşti, Ioana Marinescu punea un diagnostic fără a efectua niciun fel de analize medicale.

Mărturiile tinerelor

Alexandra Culuşi (24 de ani) a cheltuit 8.000 de lei pe produsele Plush Bio în decurs de câteva luni. Tânăra spune că nu a avut niciodată acnee, însă şi-a cumpărate aceste creme doar să îşi întreţină tenul.

„M-a diagnosticat cu acnee vulgară. Eu nu aveam nimic. Aventura mea a început în ianuarie anul acesta. Am fost la cabinetul doamnei Marinescu din Ploieşti. M-a diagnosticat cu acnee vulgară, a dedus ea că sub glandele mele există o infecţie hormonală. Eu nu aveam nimic, sunt cu analizele la zi, dar am decis să o cred pe ea“, a declarat tânăra pentru Libertatea.

După consultaţie, Alexandra a primit tratamentul pentru faza 1: apă micelară, retinol şi crema 23H, toate produse în fabrica Plush Bio a Ioanei Marinescu. Câteva săptămâni mai târziu, efectele s-au văzut şi nu au fost cele mai fericite, spune tânăra.

Alexandra Culuşi FOTO Libertatea

Fondatoarea Plush Bio i-a răspuns că „realistic vorbind, tenul este destul de bolnăvior“ şi îi sugerează să continue schema de tratament. Simptomele s-au înrăutăţit, iar tânăra a decis să renunţe la tratament. Apoi, pe 10 mai, a depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dâmboviţa.

„În data de 18 aprilie m-a sunat şi mi-a propus să păstrăm colaborarea, că îmi va asigura tratamentul gratuit până la sfârşit. Apoi, când a început nebunia cu avocaţii, m-a sunat şi mi-a oferit suma de 100 de milioane ca să îmi retrag plângerea“, a mai spus Alexandra.

Alexandra Culuşi, după tratamentul cu Plush Bio FOTO Libertatea

În aprilie, Alexandra şi alte fete aflate în situaţia ei au înfiinţat grupul de Facebook „Mi-a distrus faţa PluSHIT“, un grup privat care are peste 111.000 de membri. Acolo, tinerele îşi povestesc experienţele.

O altă tânără povesteşte că a ajuns la spital după ce a folosit cremele recomandate de fondatoarea Plush Bio. Alexandra Simon a făcut şoc anafilactic şi a publicat fotografii cu faţa umflată. Şi-a cerut banii înapoi şi daune morale, dar nu a primit nimic.

„Am aflat că întreg tratamentul care m-ar fi ajutat ca faţa mea să revină la normal ajungea la 1.500 de euro, într-o clinică privată. I-am spus toate acestea, iar doamna m-a blocat şi nu a mai dat nici un semn de atunci“, povesteşte tânăra.

Câteva dintre femeile care au avut probleme de sănătate în urma utilizării produselor marca Plush Bio s-au prezentat cu dovezile şi în faţa procurorilor, la începutul acestei luni.

Ioana Marinescu, fondatoarea companiei de produse cosmetice Plush Bio, nu a oferit declaraţii.

Ioana Marinescu

În schimb, pe pagina de Facebook dedicată produselor cosmetice sunt publicate numeroase fotografii care arată „rezultatele“ după tratamentul cu cosmetice Plush Bio.