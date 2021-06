Filosofia japoneză Ikigai: bucuria de a te da jos din pat dimineaţa

Despre insula niponă Okinawa, unde s-a născut filosofia Ikigai, se spune că adăposteşte cea mai mare populaţie de centenari din lume. Oare acest concept contribuie la longevitatea lor?

Dan Buettner, autorul volumului Blue Zones: Lessons on Living Longer from the People Who’ve Lived the Longest, consideră că da.

Conform lui Buettner, conceptul de Ikigai nu aparţine exclusiv celor din Okinawa: „Poate că nu au un cuvânt pentru asta, dar în toate zonele albastre, printre care Sardinia şi Peninsula Nicoya, există aceeaşi mentalitate printre oamenii longevivi.”

Buettner sugerează să-ţi faci trei liste: valorile tale, lucrurile pe care-ţi place să le faci şi lucrurile la care te pricepi. Intersecţia dintre cele trei coordonate este ikigai-ul tău.

Scriitorul şi specialistul în mitologie Joseph Campbell a spus odată: „Îndemnul meu general pentru studenţii mei este ≪Urmaţi-vă fericirea!≫. Aflaţi unde este şi nu vă temeţi să o urmaţi.

Ikigai: Secrete japoneze pentru o viaţă lungă şi fericită. Acesta scrie: „La fel cum oamenii tânjesc după bunuri materiale şi bani încă de la începuturile timpului, alţi oameni se simt extenuaţi de goana neîncetată după „Ikigai-ul tău se află la intersecţia dintre lucrurile la care te pricepi şi cele pe care-ţi place cel mai mult să le faci”, spune Hector Garcia, co-autorul cărţii. Acesta scrie: „La fel cum oamenii tânjesc după bunuri materiale şi bani încă de la începuturile timpului, alţi oameni se simt extenuaţi de goana neîncetată după succes şi celebritate şi se concentrează în schimb pe ceva mai mult decât bunăstarea lor materială. De-a lungul anilor, lucrul ăsta a fost descris folosind multe cuvinte şi practici diferite, dar păstrând această esenţă în centrul sensului vieţii.”

Ikigai e văzut drept punctul de convergenţă a patru elemente de bază:

· Ceea ce iubeşti (pasiunea ta)

· Ceea ce oferi lumii (misiunea ta)

· Ceea ce ştii să faci bine (vocaţia ta)

· Ceea ce-ţi poate aduce bani (profesia ta) Se spune că dacă îţi descoperi propriul Ikigai, vei avea parte de satisfacţie, fericire şi de o viaţă mai lungă.

Vrei să-ţi găseşti propriul Ikigai? Pune-ţi următoarele întrebări: