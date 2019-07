Etapele dietei cu pepene roşu. Te ajută să slăbeşti rapid fără să te înfometezi

Pepenele verde are un continut ridicat de apa, de pana la 92%. Fructul este bogat in betacaroten, acid folic, vitamina C, vitamina B5 si cantitati moderate de alte vitamine din complexul B: B1, B2, B3 si B6. Acest fruct este o sursa bogata de minerale esentiale, cum ar fi calciu, magneziu, fosfor, potasiu, sodiu si cantitati mai mici de cupru, fier si zinc. Ca si tomatele, pepenele verde contine foarte mult licopen, pigment rosu carotenoid. Acest important antioxidant este puternic in neutralizarea radicalilor liberi din corpul nostru.

Pe lângă numeroasele beneficii aduse corpului, pepenele roşu este şi un puternic aliat împotriva kilogramelor în plus.

Care sunt regulile dietei pe bază de pepene:

Regimul are 2 etape, în prima fiind recomandat consumul exclusive de pepene şi a doua etapă în care introduce alimentele de bază.

Prima etapă: cea în care consumi numai pepene roşu pe toată durata zilei. Aceasta nu trebuie să dureze mai mult de 5 zile şi ai voie să consumi un maxim de 3 kilograme de pepene în fiecare zi. Partea cea mai bună în dieta cu pepene roşu este că în cele 5 zile elimini toate toxinele şi apa în exces din organism, ba chiar poţi slăbi până la 3-4 kilograme.

A doua etapă în dieta cu pepene roşu: este o continuare a celor 5 zile numai cu pepene roşu şi are rolul de a-ţi stabiliza organismul. Aceasta constă în 3 mese principale, o gustare între micul dejun şi masa de prânz. Uite cum arată dieta cu pepene roşu combinată cu alte alimente.

Dieta nu este recomandată persoanelor care suferă de diabet sau pietre la rinichi.

