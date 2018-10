Ellie White a slăbit 4 kg în 10 zile cu o salată

Vedeta a mărturisit că nu a mai avut timp să meargă la sala de fitness. Dar nu s-a neglijat! A încercat să facă mişcare zilnic şi a avut o alimentaţie sănătoasă. Artista a divulgat şi reţeta salatei care a slăbit-o 4 kg în 10 zile.

„A fost o perioadă în care nu am mai făcut sport atât de des pe cât mi-aş fi dorit sau cât aş fi avut nevoie. Nu am fost niciodată adepta dietelor stricte pentru că ştiu ce mari şanse ai să pui înapoi kilogramele pierdute după ce o duci la bun sfârşit. Am citit mult despre ce înseamnă cu adevărat stil de viaţă sănătos şi cât de important este să ţii un echilibru în toate şi să îţi găseşti bucuria şi fericirea zi de zi în orice.

Cât despre alimentaţie, am descoperit recent o salată care mi-a atras atenţia şi care, pe cât de ciudată pare, pe atât de sănătoasă şi eficientă este pentru a-ţi da o stare de bine şi a topi kilogramele acolo unde este nevoie. Eu am mâncat-o dimineaţa şi seara, iar la prânz am ales legume verzi cu puţină carne slabă, timp de 10 zile!”, declară Ellie White.