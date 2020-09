Dr. Mihaela Bilic vorbeşte despre „fructul-desert care topeşte grăsimea“

View this post on Instagram

Există și deserturi prietenoase cu silueta😜🍍🍨 Circulă vorba că ananasul ar face minuni când vine vorba de slăbit😳 Din păcate nimic nu topește depozitele de grăsime peste noapte😢 Însă ananasul are o enzimă (bromelina) care chiar “topește” proteinele. După o masă bogată în carne/pește, câteva felii de ananas proaspăt ajută la digestie- desface lanțurile de aminoacizi din proteine🤓 “Carpaccio de ananas” se numește desertul din imagini și are ca ingrediente un pic de zahăr brun, coniac, înghețată de lămâie și felii de ananas super-fine și super-reci🥶 O combinație perfectă și la capitolul cantitate și la capitolul gust și la capitolul digestie😋 Răcoritor,aromat și sărac în calorii- ăsta DA desert echilibrat și de sezon🥵🤯😂😂