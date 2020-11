Dr. Corina Zugravu, sfaturi pentru cei care vor să treacă la o alimentaţie 100% vegană

Regimul alimentar a suferit schimbări semnificative în timpul pandemiei, fiind axat din ce în ce mai mult pe consumul de alimente sănătoase şi preparate gătite în casă. Conform celui mai recent sondaj*, 30% dintre români simt că renunţarea la carne i-ar putea face să piardă nutrienţi importanţi. Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu, medic primar în igiena alimentaţiei şi nutriţie, membru în Comitetul Consultativ în Nutriţie Herbalife, descrie alimentaţia bazată pe plante sau veganismul ca un stil de viaţă cu multe beneficii.

„Alimentaţia bazată pe plante este prietenoasă atât cu organismul nostru, cât şi cu mediul înconjurător. De asemenea, cei care vor să aibă o greutate normală, să aibă un nivel scăzut al colesterolului sau al trigliceridelor, pot afla că o astfel de alimentaţie este de ajutor. Alimentaţia vegană are un conţinut caloric scăzut, este bogată în fibre, în vitamine şi minerale, nu are colesterol, are foarte puţine grăsimi saturate, mulţi antioxidanţi şi un nivel redus de sodiu. Este clar un stil de viaţă, dieta vegană fiind doar o componentă a acestuia”, declară Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu cu ocazia Zilei Mondiale a Veganismului, care este sărbătorită în fiecare an la data de 1 noiembrie.

O astfel de alimentaţie are în componenţă cereale şi leguminoase, legume şi fructe, nuci, oleaginoase şi seminţe.

Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu are câteva recomandări pentru cei care îşi doresc să adopte o alimentaţie 100% vegană: „Să nu o facă brusc, ci treptat. Să investigheze reţetele existente pe internet, în cărţi, să meargă la cursuri de profil, deoarece mulţi oameni îşi schimbă mai greu obiceiurile alimentare. Şi, mai ales, să analizeze cu obiectivitate motivele pentru care au hotărât acest lucru şi să vadă dacă sunt suficient de solide, pentru că, cel puţin la început, drumul este destul de dificil”.

„Nu există niciodată un moment nepotrivit pentru a face o schimbare pozitivă în stilul de viaţă, în special atunci când aceste schimbări duc la rezultate sănătoase şi de durată. În timpul acestei pandemii, se pare că mai multe persoane aleg sursele bogate în nutrienţi de calitate, precum cele care se găsesc într-o dietă vegetală”, este de părere Dr. Kent Bradley, Chief Health and Nutrition Officer la Herbalife Nutrition.

8.000 de respondenţi din România, Marea Britanie, Germania, Franţa, Spania, Irlanda, Israel şi Bulgaria au declarat că au făcut diverse schimbări de alimentaţie în timpul pandemiei. 41% dintre aceştia au spus că au consumat mai puţină carne, iar 43% au declarat că au început să consume mai multe fructe şi legume. De asemenea, un procent de 34% dintre cei intervievaţi au consumat mai multe alimente vegetale, iar 24% au redus cantitatea de dulciuri şi deserturi consumate în perioada pandemiei.

Întrebaţi de ce şi-au schimbat regimul alimentar în timpul pandemiei, un procent de 46% au declarat că au avut timp să caute alimente/diete mai sănătoase, iar 47%, au afirmat că au avut timp să gătească mai mult şi să înveţe reţete noi. 33% dintre respondenţi şi-au dorit să folosească acest timp pentru a face o schimbare pozitivă, iar 30% au declarat că au fost departe de influenţele alimentare negative (gustări la birou, desert la restaurant etc.), lucru care i-a ajutat să nu se abată de la noile obiceiuri alimentare.

77% au afirmat că sănătatea este principalul motiv pentru care au făcut schimbări în dieta zilnică, 82% dintre aceştia având vârste cuprinse între 24 şi 39 de ani. 58% dintre bărbaţii intervievaţi au observat în toată această perioadă a pandemiei, efectele benefice pe care schimbările alimentare pozitive le-au avut asupra sănătăţii lor. 66% dintre femeile cu vârsta între 24 şi 56 de ani au declarat că nu vor renunţa la schimbările din dieta lor, făcute în perioada pandemiei.

Un procent semnificativ de respondenţi de sex masculin (47%) este de părere că un consultant în nutriţie îi poate ajuta să îşi păstreze noile obiceiuri alimentare sănătoase.

*Sondaj realizat de OnePoll pentru Herbalife Nutrition în România în perioada 23 – 25.09.2020, pe un eşantion local de 1.000 de persoane.