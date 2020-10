Dr. Corina Zugravu: „Hidratarea are rolul de a curăţa deşeurile metabolice“

Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu, medic primar în igiena alimentaţiei şi nutriţie, membru în Comitetul Consultativ în Nutriţie Herbalife atrage atenţia asupra importanţei unei alimentaţii corecte, cu ocazia Zilei Naţionale a Alimentaţiei.

„Alimentaţia corectă este cea care oferă organismului tot ce este necesar pentru o funcţionare optimă din toate punctele de vedere. O alimentaţie corectă nu presupune neapărat un orar fix, fiecare îşi poate adapta ora de masă în funcţie de programul său. Totuşi, este indicat ca pe măsură ce avansăm către seară să mâncăm din ce în ce mai puţin. O cină copioasă după ora 18:00 nu e tocmai potrivită, dacă e să ţinem seama de ceasurile biologice ale organismului nostru. În privinţa gustărilor, acestea nu trebuie să depăşească 10-15% din aportul caloric al zilei. Un fruct proaspăt sau uscat, o mână de fructe oleaginoase, un baton proteic, un iaurt, iată câteva exemple de gustări sănătoase”, declară Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu.

Într-o alimentaţie sănătoasă un rol foarte important îl are şi hidratarea. „Organismul nostru conţine foarte multă apă. Hidratarea are numeroase roluri, printre care acela de a curăţa deşeurile metabolice, de a menţine o circulaţie optimă, de a asigura fiecărei celule apa de care are nevoie pentru a funcţiona corespunzător, de a ne ajuta să ne menţinem temperatura constantă, etc. Fără hidratare, nu avem cum să trăim în mod sănătos“, atenţionează Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu.

Tot Dr. Corina Zugravu recomandă şi ca membrii familiei să ia masa împreună, menţionând că studiile au arătat că mesele în familie au o influenţă pozitivă nu numai pe latura socială sau afectiv-educaţională a comportamentului alimentar, ci chiar pe compoziţia mesei. „Oamenii mănâncă mai sănătos când familia este împreună şi astfel se dezvoltă cu uşurinţă obiceiuri sănătoase în ceea ce priveşte alimentaţia pentru toţi membrii familiei”. În acest sens, „farfuria alimentară” are menirea de a uşura încercările fiecăruia dintre noi, chiar dacă nu avem pregătire nutriţională, de a mânca grupele alimentare potrivite.