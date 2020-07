Dieta Tinei Turner, la 80 de ani. Secretele unei siluete impecabile

Tina Turner iese atât de rar în public, însă când apare şochează pe toată lumea, cum s-a întâmplat, recent, când a arătat cât de bine arată la vârsta de 80 de ani. După ce anul trecut a spus că s-a retras din industria muzicală, iată că artista lucrează în prezent cu producătorul norvegian Kygo pentru un remix al legendarului ei hit ”What's Love Got To Do With It?” lansat în 1984, scriu colegii de la click.ro. Noua variantă va fi disponibilă vinerea viitoare. ”Nu-mi vin să cred. Voi lansa un cântec în colaborare cu Tina Turner. Este unul din cântecele mele preferate”, a spus DJ Kyogo, pe numele adevărat Kyrre Gørvell-Dahll, care a făcut istorie anul trecut cu un remix al hit-ului lui Whitney Houston, ”Higher Love”.

Tina Turner se menţine cu multă odihnă

Supranumită “regina muzicii rock’n’roll”, Tina Turner nu are nici un rid pe faţă, deşi este octogenară. Diva, care are o avere de 200 de milioane de dolari, a reuşit să păcălească timpul. Arată la fel de bine, ca întotdeauna. În anul 2013, cântăreaţa, care a vândut peste 180 de milioane de discuri în lume, s-a măritat cu producătorul muzical Erwin Bach (61 de ani). Trăieşte liniştită împreună cu soţul într-o vilă din Zürich (Elveţia). De când şi-a găsit pacea alături de acesta şi după ce s-a retras din viaţa publică după turneul din 2008-2009, Tina are timp să se ocupe de ea. Se îngrijeşte şi se odihneşte mult, de aceea arată aşa de bine. A uitat coşmarul pe care l-a trăit alături de primul soţ, muzicianul Ike Turner, decedat în 2007, la 76 de ani, de care a divorţat în 1978, din cauză că era violent. Acesta o plesnea peste faţă şi chiar i-a făcut praf nasul. A fost nevoită să-şi facă operaţie de reconstrucţie nazală după câte bătăi a mâncat de la Ike. Toată lumea ştia cât îndura, dar ea nu se plângea nimănui. A bătut-o şi în culise de i-a rupt coastele şi a ajuns la spital. În prezent, Tina Turner arată foarte bine la vârsta de 80 de ani.