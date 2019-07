Dieta cu prune. Rezultate spectaculoase în doar trei zile

Potrivit nutriţioniştilor, prunele conţin vitaminele A, C şi beta-caroten. Vitamina A are rolul de a îmbunătăţi vederea şi de a îmbunătăţi elasticitatea pielii. Gustul lor acrişor este dat de vitamina C, care întăreşte sistemul imunitar, stimulează producţia de colagen şi acţionează contra radicalilor liberi.

Astfel, prunele vor încetini procesul de îmbătrânire şi vor acţiona ca un elixir al tinereţii. Iată şi alte motive pentru care e bine să consumi prune.



