„Decalogul“ femeii aflate la menopauză, elaborat de Dana Sota: „Menopauza nu înseamnă sfârşitul vieţii“

Cu ocazia Zilei Mondiale a Menopauzei, sărbătorite în întreaga lume pe 18 octombrie, Dana Sota, în vârstă de 57 de ani, cunoscută pentru naturaleţea cu care abordează subiecte tabu, a avut curajul de a vorbi despre un subiect natural, dar atât de puţin abordat în România, precum menopauza.

Un studiu din 2017 arată că în România 51% dintre femei au peste 50 de ani, aşadar o mare parte din populaţia ţării ar trebui să fie informată şi educată în ceea ce priveşte menopauza, însă sunt foarte puţini medici sau specialişti care îşi mai canalizează energia pentru a comunica lucruri esenţiale pentru ele.

“Menopauza este asociată cu bătrâneţea şi cumva, cu ultima etapă de viaţă, aşa că nu prea sunt persoane dornice să comunice lucrul acesta despre ele. Este deopotrivă un lucru intim, dar care, după părerea mea, merită să fie cât mai cunoscut. Menopauza vine la pachet şi cu probleme de sănătate, cu boli asociate, cu o înfăţişare mai puţin atrăgătoare, iar lucrurile acestea, din păcate nu interesează pe nimeni. Femeile ajung inevitabil în această etapă, însă fără să fie pregătite, de aceea mi se pare foarte important ca ele să ştie ce “le aşteaptă”, să adopte încă din tinereţe un stil de viaţă sănătos, să facă sport, să se preocupe de îngrijire… pentru că toate acestea vor conta enorm.”, spune Dana Sota.

“Aşa cum le vorbim fetelor despre menstruaţie şi viaţă intimă, este firesc să vorbim şi despre menopauză. Speranţa de viaţă, mai ales în rândul femeilor, este din ce în ce mai mare, iar statisticile spun că femeile intră la menopauză din ce în ce mai devreme. Dacă pe vremea bunicii, vârsta medie de intrare la menopauză era de 55 de ani, acum este de 45-50”, a adăugat ea.

Dana Sota FOTO Arhivă personală

Încurajată de comunitatea sa online, de nenumăratele întrebări şi comentarii, dar şi de persoanele apropiate care o întrebau des care este secretul siluetei şi spectului ei tânăr, Dana Sota a răspuns:

“Cred că feminitatea nu trebuie să ţină cont de vârstă şi nu este nevoie să ne ascundem vârsta şi particularităţile ei, ca să strălucim şi să trăim bine cu noi. Vreau să subliniez că menopauza nu înseamnă sfârşitul vieţii şi că, abordată corect şi personalizat, poate fi o perioadă ca oricare alta, se poate trece cu graţie şi elegantă peste ea, chiar cu bucurie şi optimism. Eu m-am pregătit pentru menopauză de la 35 de ani, am avut un stil de viaţă sănătos din tinereţe, am acelaşi număr de kilograme că acum 20 de ani, îmi fac timp pentru mine, încerc mereu lucruri noi, fac sport în mod constant, folosesc produse de îngrijire potrivite vârstei şi tipului meu de piele. Aşa că, pot spune că nu am fost foarte afectată de menopauză, aşa cum aud la alte femei.

Contează enorm starea de spirit, eu sunt o fire optimistă şi am o energie “young”, cum spun prietenii mei, mulţi dintre ei mult mai tineri decât mine. Sigur, am şi eu o mulţime de simptome, dar le cunoşteam dinainte şi am ştiut cum să le fac faţă. În plus, am făcut analize specific şi am mers la medici specialişti.”, dezvăluie Dana Sota detalii din povestea ei personală din dorinţa că menopauza să nu mai fie percepută ca subiect tabu, o ruşine sau ceva ce trebuie ascuns.

"Decalogul" elaborat de Dana Sota, în care sunt atinse elemente de informare, alimentatie sănătoasă, hidratare, îngrijire, mişcare/sport, analize medicale specifice, odihnă, parte emoţională, preocupări emoţionale, fizice şi profesionale poate fi citit AICI.