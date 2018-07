De ziua ei, Andreea Raicu se relanseză: mindfulness şi viaţă sănătoasă

Vedeta are o experienţă de 20 de ani în TV, numele ei fiind legat de emisiuni de mare audienţă precum Big Brother sau Megastar. În ultimii ani a devenit un promotor al unul stil de viaţă sănătos, dezvoltând un business în jurul acestul concept. Este Good Will Ambassador, a ţinut numeroase discursuri TEDx, predă cursuri de Mindfulness şi ţine conferinţe despre viaţa trăită în echilibru. A urmat cursuri în urma cărora s-a specializat ca facilitator de meditaţii şi mindfulness, iar în 2017 a absolvit o şcoală în urma căreia a devenit Holistic Counselor.

În noul proiect, Andreea Raicu o are alături pe Roxana Dobriţă, fost redactor şef la revista glossy BeauMonde, dar şi pe Dana Sota, care lucrează de 10 ani în industria de beauty, sau Sorina Fredholm, instructor de yoga şi co-fondator al aplicaţiei de healthy living Monday, şi pe Crina Okumus, investitor şi advisor Preventive Health.

În ultimii ani, Andreea Raicu a dezvoltat un brand de haine şi altul de bijuterii care îi purtau numele, însă a renunţat la acestea pentru a-şi urma exclusiv linia propusă în noul proiect.

Sub motto-ul “Tu in echilibru cu tine”, noul proiect oferă informaţii relevante şi perspective noi asupra stilului de viaţă sănătos pe care Andreea Raicu îl promovează. O prezenţă discretă în ultimii ani, de data aceasta vedeta iese în faţă cu sesiuni one-on-one online sau offline de coaching personal, dar şi cu o secţiune de video-blog pe care o semnează. “Am pornit acest proiect din dorinţa de a fi mai aproape de oamenii care mă urmăresc, pentru că vreau să evoluăm împreună. Vreau să împărtăşesc cu ei tot ce am învăţat de-a lungul ultimilor ani, din cursurile la care am participat, din şcolile pe care le-am făcut. Vreau să le pun la dispoziţie tot ce m-a ajutat să trăiesc conştient, să aflu cine sunt şi ce îmi doresc cu adevarat de la viaţă şi să fac cele mai bune alegeri”, a declarat Andreea Raicu.