De la oraş la sat: povestea unui cuplu, începută în Dublin, a prins rădăcini într-un sat de munte de la noi

Toate aceste nevoi se încadrează într-un nou trend în creştere în rândul românilor, migraţia de la oraş la sate. Datele de la Institutul Naţional de Statistică sunt cele care confirmă teoria, iar în 2017, peste 100 de mii de români au ales să facă acest pas, în timp ce doar 87.000 s-au mutat de la sate la oraşe în aceeaşi perioadă.

În primele episoade am vorbit despre un cuplu care recondiţionează o casă de la poalele munţilor Făgăraş, în care plănuieşte să se mute definitiv în anul 2022, apoi despre o mamă care a cumpărat o casă la ţară cu 10.000 dolari, în anul 2000, şi a renovat-o de două ori, dar şi despre un cuplu din Cluj care s-a mutat în casa bunicilor şi acum o renovează.

O poveste care începe în Irlanda şi „aterizează” în Peşteana, judeţul Hunedoara

Continuăm seria „De la oraş la sat” cu o nouă aventură, de data aceasta una care începe în Irlanda. Ea, o arhitectă de interior născută în Bacău şi mutată în Dublin, Irlanda din timpul şcolii primare. El, un fost muzician şi globe-trotter care a colindat toată America Latină şi a vizitat peste 70 de ţări. Se opreşte în Irlanda pentru un concert cu trupa lui. Acolo se întâlnesc pentru prima oară căile Gabrielei şi ale lui Rareş Timiş şi porneşte povestea lor de dragoste. Însă din 2005, de-atunci, până în prezent, multe peripeţii au loc. „Am avut o relaţie on and off până prin 2010, apoi am rupt legătura până în 2016”, povesteşte Gabriela.

Gabriela şi Rareş au recondiţionat casa bătrânească din Peşteana, iar acum locuiesc în ea

După aproximativ şase ani în care fiecare şi-a văzut de drumul lui, Gabriela şi Rareş aleg să se reîntâlnească, dar nu oriunde. Deşi ea era practic devenită irlandeză, căci locuia acolo de aproape 20 ani şi căpătase şi cetăţenie, au ales ca revederea lor să aibă loc în Peşteana, satul natal al lui Rareş, în judeţul Hunedoara, la 15 minute de mers cu maşina din Haţeg. Şi acolo s-au şi hotărât să rămână, în satul din zona Munţilor Retezat, unde să-şi întemeieze o familie şi să recondiţioneze casa bătrânească în care a copilărit Rareş.

Adaptarea de la oraş la sat durează, nu poţi sări peste etape

A fost un proces de adaptare lung pentru amândoi. Gabrielei i-a luat aproximativ doi ani să se acomodeze. „Pentru mine a fost o schimbare radicală. Eu am făcut toată şcoala în Irlanda, facultatea, practic acolo m-am format”, povesteşte. Când s-a văzut mutată într-un sat de munte, i-a luat şase luni numai să realizeze că se află într-o perioadă de adaptare. Şi nici pentru Rareş nu s-a întâmplat peste noapte. „Şi pentru el a fost o schimbare importantă. El îşi petrecea doar verile în România, iar în sezonul rece pleca în America de Sud, unde era profesor de surf”, precizează Gabriela. Iar de la surf pe valuri în America, la îngrijit capre în Munţii Retezat e cale lungă.

„E un proces care nu se întâmplă peste noapte. Trebuie să treci prin toată perioada de acomodare, nu poţi sări etapele”, spune Gabriela. Abia după aproape doi ani s-au obişnuit şi au putut numi casa din Peşteana „acasă”.

În timp ce recondiţionau casa bunicii lui Rareş, s-au apucat de construit şi un retreat pe acelaşi teren, şi au „adoptat” şi câteva capre

Ca să-şi creeze şi o sursă de venit între timp, au ridicat câteva cabane pe acelaşi teren şi au deschis un retreat pentru oaspeţi, Transylvania Log Cabins, unde au şi două căsuţe în copac. Gabriela însăşi a proiectat una dintre cabane, iar pe alta au ridicat-o de la distanţă, prin telefon, cu o firmă din Harghita. În comunitate s-au integrat rapid datorită lui Rareş, spune Gabriela, căci s-a implicat imediat în activităţi cu copiii din sat, cărora le dă lecţii de chitară.

Casa bătrânească

Când au luat decizia să se mute în Peşteana, Gabriela şi Rareş s-au gândit că pot locui în casa bunicii lui Rareş. Numai că aveau nevoie de condiţii de trai decente, iar casa bătrânească necesita lucrări de recondiţionare. „Am refăcut casa păstrând elementele care o definesc ca şi casă veche, cum ar fi cărămida, bârnele din lemn, soba de teracotă”, povesteşte ea. Ba chiar au păstrat şi uşile, pe care le-au recondiţionat.

