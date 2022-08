De ce nu poate Michael Jordan să-şi vândă vila de lux, deşi a scăzut preţul la jumătate. Casa e pe piaţă de 10 ani FOTO

În martie 2012, fostul baschetbalist a decis să scoată la vânzare proprietatea pentru 29 de milioane de dolari. Un an mai târziu, fără să aibă vreo ofertă, a scăzut preţul la 21 de milioane de dolari, apoi la 16 milioane, în acelaşi an.

În cele din urmă, în mai 2015, el a redus preţul la 14,855 milioane de dolari, sumă pentru care locuinţa poate fi cumpărată şi în prezent, potrivit Business Insider. Jordan (59 de ani) s-a oprit la acest preţ pentru că, însumate, cifrele dau numărul 23, celebrul număr purtat de Jordan de-a lungul carierei sale la echipa de baschet Chicago Bulls. Până în prezent, nici această sumă nu pare să-i fi purtat noroc, deşi conacul are toate facilităţile şi dotările care să justifice preţul.

23: numărul norocos... sau nu?

Întreaga proprietate are 6.000 de metri pătraţi. Construit în 1995, conacul în stil contemporan are 9 dormitoare, 19 băi, mai multe camere de zi şi zone de luat masa (una dintre ele are o cupolă de sticlă, iar alta un acvariu în perete), o cameră pentru biliard, o pivniţă pentru vinuri, o sală de sport şi un teren de baschet în interior. Garajul este conceput pentru 15 maşini, iar la exterior există o piscină, un iaz cu peşti, o peluză uriaşă şi un teren de tenis.

Impozitele îl costă pe fostul star al echipei Chicago Bulls peste 100.000 de dolari pe an, la care se adaugă costurile de întreţinere şi salariile angajaţilor care au grijă de casă.

Proprietatea este situată lângă o pădure, ceea ce o face mai ferită de ochii curioşilor. Însă, în opinia unor experţi în imobiliare, acesta este şi un dezavantaj. Casa a fost construită după gustul lui Michael Jordan. În interior există un set de uşi aduse de la celebrul conac Playboy, terenul de baschet are inscripţionat în podea numele şi logoul lui Jordan, iar pe poartă este inscripţionat numărul 23.

Notorietatea, un impediment

Nici strategiile încercate de-a lungul timpului nu au funcţionat: noul proprietar urma să primească drept bonus câte o pereche de încălţăminte din toate colecţiile Nike Air Jordan lansate de-a lungul timpului (făcute pe măsura sa). Proprietatea a fost intens promovată în anumite cercuri de milionari din China, unde baschetul este un sport foarte iubit, însă fără succes. Firesc, după un deceniu, a apărut întrebarea de ce vila nu îşi găseşte un nou proprietar.

„De fiecare dată când sunt puse în vânzare astfel de case, unde amprenta proprietarului este vizibilă şi elementele personalizate predomină, vânzarea se face foarte greu“, a declarat agentul imobiliar Adam Rosenfeld.

Acesta a explicat că, deşi oferă intimitate, nici zona nu este una căutată de celebrităţi sau de milionari. „Zona este mult mai modestă decât proprietatea lui Jordan, iar acesta este un alt motiv pentru care casa nu a fost vândută încă“, a adăugat el.

Un alt impediment ar putea fi chiar notorietatea proprietarului, crede agentul imobiliar Stephen Shapiro. „Oamenii nu plătesc mai mult pentru o casă doar pentru că proprietarul e celebru. Dar ştiţi cine tinde să creadă că o proprietate valorează mai mult pentru că acolo a locuit o celebritate? Exact celebritatea care încearcă să vândă“, a încheiat Shapiro.