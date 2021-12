De la globuri cu pene la clasicii brazi naturali, de Sărbători, universul Carrefour oferă câte ceva pentru toţi membrii familiei

Ca tu să petreci mai mult timp cu cei dragi chiar şi în prag de Crăciun şi să poţi sta liniştit, savurând deja momentele alea bune, Carrefour a pregătit un întreg univers de decoraţiuni, brazi, cadouri şi produse alimentare de sezon. Intri sperând să găseşti câteva decoraţiuni, ieşi ştiind că ţi-ai lăsat stresul în urmă.

Carrefour a pregătit anul acesta aproximativ 1.000 de articole cu tematică de Crăciun, de la globuleţe clasice până la ornamente inedite, precum globurile cu pene sau păsări cu paiete şi pene care se folosesc la decorarea bradului, figurine decorative pentru casă, atât cele textile, cât şi cele de magnesia, ori instalaţii cu diferite motive sau coroniţe cu figurine şi mesaj. Produsele vedetă sunt figurinele cu Moş Crăciun şi cele personalizate cu nume şi mesaje de sărbători, care pot fi oferite cadou celor dragi.

Fie că vă doriţi un brad natural sau artificial, luminiţe în toată casa sau doar în pomul de Crăciun, decoraţiuni clasice sau în trend, din lemn, sticlă sau plastic, magazinele Carrefour oferă un portofoliu larg de decoraţiuni pentru ceea ce ne imaginăm a fi bradul perfect pentru fiecare dintre noi. Mezina familiei poate avea un pic de glamour în pom - de ce nu? - în timp ce bunica poate admira globurile clasice.

Printre produsele care atrag privirile clienţilor mai sunt şi calendarele advent din căsuţe de lemn, instalaţiile pentru interior cu păsări sau feţele de masă tematice, dar şi gama cu diverse seturi de parfumuri pentru cameră şi lumânări cu arome de iarnă, în ambalaje festive.

Nici Secret Santa nu a fost omis, difuzoarele de cameră în formă de brăduţi, seturile de căni cu tematică de sărbători, paharele de cafea cu capac „Merry Christmas“ pot fi o bună opţiune pentru cadoul al cărui expeditor niciodată nu va fi ştiut.

Şi pentru că promoţiile sunt parte din sărbătoarea ultimei luni din an, cei care cumpără în perioada 18-20 decembrie decoratiuni de Craciun, brazi artificiali sau naturali in valoare de minimum 100 de lei din hipermarkeurile Carrefour sau de pe Carrefour.ro sau de minimum 50 de lei din magazinele Carrefour Market sau Express, primesc 50% din valoarea achiziţiei înapoi sub forma de cupon de cupon pentru următoarea sesiune de cumpărături.