De ce apar pungile de sub ochi? Cele mai eficiente remedii pentru a le combate rapid

Conform specialiştilor, apariţia pungilor sub ochi poate să fie cauzată şi de creşterea cantităţii de grăsime în zona oculară şi poziţionarea acesteia sub ochi, dar şi slăbirea musculaturii fine din jurul ochilor ori din cauza retenţiei de apă sub ochi ori a scăderii cantităţii de colagen.

Pungile sub ochi pot determina apariţia unei senzaţii de mâncărime, dar şi roşeaţă ori durere, fapt pentru care îţi propunem să le combaţi cu ajutorul unor remedii simple.

Dormi cel puţin opt ore pe noapte

Cea mai simplă modalitate pentru a scăpa de pungile de sub ochi este să dormi cel puţin opt ore pe noapte. Somnul te va ajuta să ai pielea luminoasă şi va combate eliminarea acestora şi a cearcănelor. În plus, îţi va întări sistemul imunitar.

