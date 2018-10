Cum a slăbit actriţa Ioana Ginghină 10 kilograme într-o lună, renunţând doar la două alimente

Cunoscută pentru stilul său de viaţă sănătos, actriţa Ioana Ginghină, în vârstă de 41 de ani, a slăbit 10 kilograme într-o lună, după ce a renunţat la pâine şi dulciuri. Vedeta a mărturisit că este nevoită să-şi cumpere haine noi după ce a ajuns să schimbe măsura.

„Am reuşit să slăbesc într-o perioadă foarte scurtă, aproximativ o lună şi jumătate. Nu am mai mâncat dulciuri şi pâine. Pot să zic că făinoase am mai mâncat, paste am mai consumat. Mi s-a părut un pic cam brusc. Alexandru (actorul Alexandru Papadopol, soţul ei - n.red.) a fost un pic îngrijorat. Ideea este că el m-a văzut zilnic şi nu a fost şocul atât de mare. Eu am fost nevoită să-mi schimb garderoba, 10 kilgrame înseamnă două numere la haine. Nu îmi mai este nimic bun. Efectiv a trebuit să merg să-mi cumpăr blugi“, a povestit Ioana Ginghină la Star Matinal, de la Antena Stars.