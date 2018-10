Cum a slăbit Anca Bucur, Miss Fitness Univers, după naştere

Cum ai descrie perioada sarcinii, acum că a devenit istorie? A fost mai uşor, a fost mai greu decât te aşteptai?

Anca Bucur: Cred că a fost mai bine decât am crezut, nu neapărat mai uşor sau greu. Ştii cum e, toată lumea vine la tine cu tot felul de sfaturi, sau afirmaţii chiar, despre cum va fi, ce se va schimba. Câteodată devine obositor. Important e să ştii că faci ce crezi tu ca e mai bine pentru tine.

Fiecare sarcină e diferită, noi suntem diferiţi, aşa şi experienţa aceasta. Deşi nu m-am simţit bine în primul trimestru, am reuşit să mă adaptez şi să îmi continui activităţile. În trimestrul 2 şi 3, am călătorit foarte mult.

Am experimentat şi eu toate stările: de greaţă, oboseală, energie, sensibilitate crescută, bucuria de a deveni mamă, grijile în ceea ce priveşte sarcina, kg în plus etc. Una peste alta, am avut o sarcină echilibrată, sănătoasă şi activă.

Într-o Românie obsedată de operaţia de cezariană, ai ales ca de fiecare dată, calea naturală şi anume naşterea naturală. De ce?

Anca Bucur: Aşa am considerat că este normal şi firesc pentru mine. Şi nu pentru că am făcut sport toată viaţa, ci pentru că simţeam că sunt pregătită pentru asta, deşi nu ştiam la ce să mă aştept. Corpul nostru poate face faţă tuturor provocărilor prin care ne poartă viaţa, eu aşa cred.